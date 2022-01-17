Вдову Александра Градского ограбили на 100 миллионов рублей

Александр Градский © KM.RU

Вдову Александра Градского Марину Коташенко вооруженные преступники ограбили на 100 миллионов рублей.

Сначала злоумышленники сымитировали ДТП с автомобилем Lexus Коташенко в районе деревни Глаголево, сообщает телеграм-канал Mash. Вдова вынуждена была на своей машине остановиться, а к ней подсели вооруженные бандиты.

Перед тем, как поехать к ней домой, они велели ей предупредить всех, кто там находился, чтобы они ушли. На тот момент в особняке находилась прислуга. Сделав свое дело, преступники скрылись на белом «Мерседесе» со станции «Апрелевка».

Александр Градский скончался 28 ноября прошлого года от инсульта, вызванного последствиями перенесенного коронавируса.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 17.01.2022, 14:22
    Гость: Carlos

    Не надо делать уголовной сволочи 4, 5 посадок. Третий заход - и расстрел, как особо опасному рецидивисту.

  4. 17.01.2022, 14:16
    Гость: ВДВ

    Сама и организовала, чтоб наследство не делить, однозначно!Вызвала полицию через 4 часа дала возможность скрыться подельникам!

Все комментарии (12)
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