Вдову Александра Градского ограбили на 100 миллионов рублей
Вдову Александра Градского Марину Коташенко вооруженные преступники ограбили на 100 миллионов рублей.
Сначала злоумышленники сымитировали ДТП с автомобилем Lexus Коташенко в районе деревни Глаголево, сообщает телеграм-канал Mash. Вдова вынуждена была на своей машине остановиться, а к ней подсели вооруженные бандиты.
Перед тем, как поехать к ней домой, они велели ей предупредить всех, кто там находился, чтобы они ушли. На тот момент в особняке находилась прислуга. Сделав свое дело, преступники скрылись на белом «Мерседесе» со станции «Апрелевка».
Александр Градский скончался 28 ноября прошлого года от инсульта, вызванного последствиями перенесенного коронавируса.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не зря президент артистов часто награждает.
а не хитрый ли это ход, чтобы не делиться с остальными наследниками?
Не надо делать уголовной сволочи 4, 5 посадок. Третий заход - и расстрел, как особо опасному рецидивисту.
Сама и организовала, чтоб наследство не делить, однозначно!Вызвала полицию через 4 часа дала возможность скрыться подельникам!
Автомобиль это дело наживное. На те же деньги можно купить.