Вдову Александра Градского ограбили на 100 миллионов рублей

07:05 17.01.2022

Вдову Александра Градского Марину Коташенко вооруженные преступники ограбили на 100 миллионов рублей.

Сначала злоумышленники сымитировали ДТП с автомобилем Lexus Коташенко в районе деревни Глаголево, сообщает телеграм-канал Mash. Вдова вынуждена была на своей машине остановиться, а к ней подсели вооруженные бандиты.

Перед тем, как поехать к ней домой, они велели ей предупредить всех, кто там находился, чтобы они ушли. На тот момент в особняке находилась прислуга. Сделав свое дело, преступники скрылись на белом «Мерседесе» со станции «Апрелевка».

Александр Градский скончался 28 ноября прошлого года от инсульта, вызванного последствиями перенесенного коронавируса.