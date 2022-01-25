Эрик Клэптон объявил вакцинированных людей жертвами массового гипноза

Эрик Клэптон объявил вакцинированных людей жертвами массового гипноза

Английский гитарист Эрик Клэптон назвал вакцинированных людей жертвами массового гипноза.

Рокер заявил, что скрытые в рекламе сообщения заставляют людей прививаться. «Теория формирования массового гипноза. И я увидел. Как только я начал искать, я увидел это повсюду», — сказал он The Real Music Observer.

Клэптон добавил, что видел на YouTube призывы к вакцинации — они, по его словам, напоминали «подсознательную рекламу», которая обещала, что после прививки человек будет счастлив. Музыкант отметил, что давно обращал внимание на подобные послания, поэтому постепенно он «собрал мозаику».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.01.2022, 04:13
    Гость: E_moll

    У Клэптона миллионы фунтов стерлингов , можно стоять в сторонке и наблюдать , даже не нервничать по этому поводу . А вот меня в ноябре "выкинули" в отпуск без содержания за ворота , как "не вакцинированного" (при том , что ежемесячный заработок составлял 300-350$). Клэптон , чтобы ты делал в такой ситуации ? Есть такое выражение "@издеть не кули ворочать?" Что гораздо интереснее , чем ворочать ...

  2. 26.01.2022, 01:44
    Гость: Английский гитарист Эрик Клэптон

    Хорошо бабла намыл.
    Ему не понять тех людей, кто живут от зарплаты до зарплаты, и которых вынудили пойти колоться под угрозой лишения зарплаты, т.е. под угрозой голодной смерти.

  3. 26.01.2022, 01:21
    Гость: Жертвы наведенного психоза,

    Массового, все так и есть! Зря что ли организаторы ковидаферы разрабатывали способы контроля разума через травму, как физическую, так и психологическую?

    Затыкание ртов масками и кислородная депривация, изоляция для облегчения запугивания (исследование на мышах от 2015 года), воздействие на миндалевидное тело через т.н. "тесты", палочки, втыкаемые в носоглотку, где эта область мозга совсем близко, плюс 25-й кадр, нейро-лингвистическое программирование, прямая агрессия, много всего, все методы применяются массированно и одновременно. Истерические крики по ТВ, телефонный террор с навязыванием "вакцинации" - не каждый это выдержит, многие внушаемые люди пали жертвой, это как раз неудивительно.

  4. 26.01.2022, 00:21
    Гость: ABCD

    В чём то он прав. Без манипуляции людьми, никакая власть в мире уже не обходится. С вакцинацией ещё сложнее. Похоже, что это афера глобального масштаба. Значит и манипуляция высшего уровня должна быть, что мы и видели, запугивание, искажение действительности, нагнетание страха, подмена понятий, репрессивные действия там где от этого можно было воздержатся итд... у нас именно так и происходит.
    Пресловутая фраза "obey" с плаката американского конспирологического фильма "Чужие среди нас", не так уж и далека от действительности.

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