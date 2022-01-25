Эрик Клэптон объявил вакцинированных людей жертвами массового гипноза

19:11 25.01.2022

Английский гитарист Эрик Клэптон назвал вакцинированных людей жертвами массового гипноза.

Рокер заявил, что скрытые в рекламе сообщения заставляют людей прививаться. «Теория формирования массового гипноза. И я увидел. Как только я начал искать, я увидел это повсюду», — сказал он The Real Music Observer.

Клэптон добавил, что видел на YouTube призывы к вакцинации — они, по его словам, напоминали «подсознательную рекламу», которая обещала, что после прививки человек будет счастлив. Музыкант отметил, что давно обращал внимание на подобные послания, поэтому постепенно он «собрал мозаику».