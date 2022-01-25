Эрик Клэптон объявил вакцинированных людей жертвами массового гипноза
Английский гитарист Эрик Клэптон назвал вакцинированных людей жертвами массового гипноза.
Рокер заявил, что скрытые в рекламе сообщения заставляют людей прививаться. «Теория формирования массового гипноза. И я увидел. Как только я начал искать, я увидел это повсюду», — сказал он The Real Music Observer.
Клэптон добавил, что видел на YouTube призывы к вакцинации — они, по его словам, напоминали «подсознательную рекламу», которая обещала, что после прививки человек будет счастлив. Музыкант отметил, что давно обращал внимание на подобные послания, поэтому постепенно он «собрал мозаику».
Комментарии читателей Оставить комментарий
У Клэптона миллионы фунтов стерлингов , можно стоять в сторонке и наблюдать , даже не нервничать по этому поводу . А вот меня в ноябре "выкинули" в отпуск без содержания за ворота , как "не вакцинированного" (при том , что ежемесячный заработок составлял 300-350$). Клэптон , чтобы ты делал в такой ситуации ? Есть такое выражение "@издеть не кули ворочать?" Что гораздо интереснее , чем ворочать ...
Хорошо бабла намыл.
Ему не понять тех людей, кто живут от зарплаты до зарплаты, и которых вынудили пойти колоться под угрозой лишения зарплаты, т.е. под угрозой голодной смерти.
Массового, все так и есть! Зря что ли организаторы ковидаферы разрабатывали способы контроля разума через травму, как физическую, так и психологическую?
Затыкание ртов масками и кислородная депривация, изоляция для облегчения запугивания (исследование на мышах от 2015 года), воздействие на миндалевидное тело через т.н. "тесты", палочки, втыкаемые в носоглотку, где эта область мозга совсем близко, плюс 25-й кадр, нейро-лингвистическое программирование, прямая агрессия, много всего, все методы применяются массированно и одновременно. Истерические крики по ТВ, телефонный террор с навязыванием "вакцинации" - не каждый это выдержит, многие внушаемые люди пали жертвой, это как раз неудивительно.
В чём то он прав. Без манипуляции людьми, никакая власть в мире уже не обходится. С вакцинацией ещё сложнее. Похоже, что это афера глобального масштаба. Значит и манипуляция высшего уровня должна быть, что мы и видели, запугивание, искажение действительности, нагнетание страха, подмена понятий, репрессивные действия там где от этого можно было воздержатся итд... у нас именно так и происходит.
Пресловутая фраза "obey" с плаката американского конспирологического фильма "Чужие среди нас", не так уж и далека от действительности.
Да он то
Клаптон,а вот Вы все ещё не Маккартни