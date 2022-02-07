Где можно скачать русские песни

Интернет-ресурсы предлагают большой выбор музыкальных произведений разных исполнителей и жанров 

Найти можно и классические композиции, и современные хиты. Меломанам из России ближе всего по духу русские песни. Тексты на родном языке легко запоминаются, они понятны слушателю. Рассмотрим, где находить российские синглы.

Ресурсы с песнями


Песни отечественных певцов можно найти на любой площадке с музыкальным контентом. Но самый большой выбор на российских сервисах и сайтах. Чтобы выбрать наиболее удобных для себя ресурс, надо понимать, чем они различаются.

Крупные стриминговые платформы красиво оформлены и удобно устроены. Там большой выбор композиций, быстрый поиск и высокое качество. Но такие сервисы добавляют очень много рекламы. Ролики прерывают прослушивание альбомов, звучат в начале и в конце каждого трека. Чтобы избавиться от досадных помех, надо купить подписку.

На сайтах для меломанов представлен большой выбор синглов российских исполнителей. Реклама размещается на сайте, а не включается в трек. На этих ресурсах можно не только слушать, но и скачать музыку. Стриминговые площадки такой возможности не предоставляют.

Бесплатно слушать музыку законно?


Музыканты тратят много времени и сил на создание произведений. Запись альбома — это большой труд и материальные затраты. Естественно, что исполнители хотят получить доходы от продажи дисков. Некоторые меломаны задумываются, не вредят ли они музыкантам, когда пытаются скачать песню бесплатно.

Ресурсы с музыкальным контентом не размещают альбомы, которые недавно выпущены и находятся в продаже. На сайтах публикуются композиции, выпущенные ранее, или отдельные треки с новой пластинки для ознакомления. Если меломан, наряду с бесплатным прослушиванием, поддерживает любимых музыкантов, покупая их диски, то он не причиняет материального ущерба правообладателям.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Уличная попрошайка
Почему российские старики живут на порядок хуже, чем в Европе? Кто выиграл войну?
Официальный срыв Минских соглашений: чем киевский режим отличается от террористических группировок?
«Штраф, тюрьма, изъятие детей»: демократы США готовят спецлагеря
«Штраф, тюрьма, изъятие детей»: демократы США готовят спецлагеря
Избранное
Все мультфильмы Pixar — это одна Вселенная по Хронологии Негрони
«Ешьте богатых!». Почему идеи Карла Маркса становятся все более популярны на Западе
Путин, Украина, большевики
«Антитела от вакцины не работают!» - китайцы объяснили бесполезность вакцин
Советы по уходу за садом на подоконнике
Волков бояться — на митинги не ходить: какие фобии нас одолевают
«Квалификационная яма»: почти половина жителей России занимают не свое место на работе
Маленький позор Великой Британии: инцидент с английским эсминцем у берегов российского Крыма
22 года назад Польша, Чехия и Венгрия вступили в НАТО
Конфликт в Донбассе: Киев готовится принести себя в жертву, чтобы навредить России?
Картофель - второй хлеб: подходит всем