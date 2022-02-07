Где можно скачать русские песни

12:58 7.02.2022

Интернет-ресурсы предлагают большой выбор музыкальных произведений разных исполнителей и жанров

Найти можно и классические композиции, и современные хиты. Меломанам из России ближе всего по духу русские песни. Тексты на родном языке легко запоминаются, они понятны слушателю. Рассмотрим, где находить российские синглы.

Ресурсы с песнями



Песни отечественных певцов можно найти на любой площадке с музыкальным контентом. Но самый большой выбор на российских сервисах и сайтах. Чтобы выбрать наиболее удобных для себя ресурс, надо понимать, чем они различаются.

Крупные стриминговые платформы красиво оформлены и удобно устроены. Там большой выбор композиций, быстрый поиск и высокое качество. Но такие сервисы добавляют очень много рекламы. Ролики прерывают прослушивание альбомов, звучат в начале и в конце каждого трека. Чтобы избавиться от досадных помех, надо купить подписку.

На сайтах для меломанов представлен большой выбор синглов российских исполнителей. Реклама размещается на сайте, а не включается в трек. На этих ресурсах можно не только слушать, но и скачать музыку. Стриминговые площадки такой возможности не предоставляют.

Бесплатно слушать музыку законно?



Музыканты тратят много времени и сил на создание произведений. Запись альбома — это большой труд и материальные затраты. Естественно, что исполнители хотят получить доходы от продажи дисков. Некоторые меломаны задумываются, не вредят ли они музыкантам, когда пытаются скачать песню бесплатно.

Ресурсы с музыкальным контентом не размещают альбомы, которые недавно выпущены и находятся в продаже. На сайтах публикуются композиции, выпущенные ранее, или отдельные треки с новой пластинки для ознакомления. Если меломан, наряду с бесплатным прослушиванием, поддерживает любимых музыкантов, покупая их диски, то он не причиняет материального ущерба правообладателям.