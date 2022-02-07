Ирина Понаровская сравнила Аллу Пугачеву с деревней

Ирина Понаровская сравнила Аллу Пугачеву с деревней

Певица Ирина Понаровская крайне нелицеприятно высказалась о представителях российского шоу-бизнеса.

Исполнительница назвала Аллу Пугачеву «живущей в замке деревней». «Как известно, девушку можно вывезти из деревни, но деревню из девушки не вывезешь... И не важно, какая у человека фамилия — Пугачева это или Шэрон Стоун. Для меня она деревня. И всегда останется деревней, несмотря на то, что живет в замке», — сообщается в книге Понаровской «Честно говоря».

Кроме того, нелестных характеристик в издании удостоились Игорь Крутой и Лариса Долина. 

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