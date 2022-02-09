Иосиф Пригожин приравнял артистов к шахтерам и строителям

Иосиф Пригожин приравнял артистов к шахтерам и строителям

Иосиф Пригожин  сопоставил трудность профессии артистов с работой шахтеров и строителей.

Продюсер заявил, что востребованные музыканты «пашут» не меньше людей, занятых на тяжелых работах. «Если вы думаете, что они надевают нарядный костюм и чем-то отличаются от шахтеров или строителей, то вы ошибаетесь. Артист не спит ночами, гастролирует. Рискует своей жизнью, живет в разных часовых поясах. Всю жизнь в самолете, в дороге. Как Бременские музыканты», — сказал Пригожин.

Супруг Валерии добавил, что артисты постоянно живут в передвижениях и почти не бывают с семьей. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 10.02.2022, 03:35
    Гость: Алексей

    Пошут, як пчелки, правда имеют от этого в десятки- сотни больше. Правда один такой певец, плакался даже на авто ездит на одолженном, правда давно это было.

  3. 10.02.2022, 01:59
    Гость: приравнял артистов к шахтерам и строителям...

    Только водки жрут больше...
    И чаще...
    И налоги не платят.

Все комментарии (12)
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