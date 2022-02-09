Иосиф Пригожин приравнял артистов к шахтерам и строителям

18:52 9.02.2022

Иосиф Пригожин сопоставил трудность профессии артистов с работой шахтеров и строителей.

Продюсер заявил, что востребованные музыканты «пашут» не меньше людей, занятых на тяжелых работах. «Если вы думаете, что они надевают нарядный костюм и чем-то отличаются от шахтеров или строителей, то вы ошибаетесь. Артист не спит ночами, гастролирует. Рискует своей жизнью, живет в разных часовых поясах. Всю жизнь в самолете, в дороге. Как Бременские музыканты», — сказал Пригожин.

Супруг Валерии добавил, что артисты постоянно живут в передвижениях и почти не бывают с семьей.