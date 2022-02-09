Иосиф Пригожин приравнял артистов к шахтерам и строителям
Иосиф Пригожин сопоставил трудность профессии артистов с работой шахтеров и строителей.
Продюсер заявил, что востребованные музыканты «пашут» не меньше людей, занятых на тяжелых работах. «Если вы думаете, что они надевают нарядный костюм и чем-то отличаются от шахтеров или строителей, то вы ошибаетесь. Артист не спит ночами, гастролирует. Рискует своей жизнью, живет в разных часовых поясах. Всю жизнь в самолете, в дороге. Как Бременские музыканты», — сказал Пригожин.
Супруг Валерии добавил, что артисты постоянно живут в передвижениях и почти не бывают с семьей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
и зарабатывают в разы больше
Пошут, як пчелки, правда имеют от этого в десятки- сотни больше. Правда один такой певец, плакался даже на авто ездит на одолженном, правда давно это было.
Только водки жрут больше...
И чаще...
И налоги не платят.
Не один забой в его шахте был!
ещё один раб на галерах, у которого ничего нет, кроме старой Невы и прицепа Скиф.