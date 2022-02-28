Лидер «Чайфа» назвал виноватых в украинском конфликте
Вокалист группы «Чайф» Владимир Шахрин разместил на ресурсах команды большой пост о ситуации на Украине.
По словам музыканта он не хотел вообще высказываться на эту тему, но не смог допустить, чтобы его сочли трусом. «Я думаю, список виноватых может быть бесконечным и включит нас с вами, - считает Шахрин. - Я думаю, виноваты и те, кто скакал на площадях с криками «москаляку на гиляку», и те, кто не принял всё это всерьёз, считая что поскачут, походят с факелами и успокоятся. Виноваты те люди, обличённые властью, кто не смог найти решения конфликта в самом его зачатке. Виноваты мы с вами, кто выбрал депутатов, принимающих решения, которые нам не нравятся. Виноваты на улице Банковой, что решили сделать ставку на накачку страны оружием и антироссийскую политику. Виноваты те, кто писал смешные комментарии под видео горящего Дома профсоюзов в Одессе. Виноваты те люди в Кремле, кто позволил довести ситуацию до точки кипения. Виноваты с обеих сторон те, кто делал большие деньги на тлеющем конфликте. Виноваты те, кто подумал, что пронесёт и ничего не случится, и меня это не коснётся. Я думаю, каждый из вас может дополнить этот список, но смысла в этом сейчас никакого».
Далее Владимир Шахрин попытался ответить на вопрос, что можно сделать в данной ситуации: «Я могу попробовать не озлобиться, сохранить доброе, милосердное отношение к людям в Украине, к людям Донбасса, к людям, живущим за рубежом. Я могу не множить злобу и агрессию. Я могу признать и свою вину. Я могу попросить у высших сил разрешить эту ситуацию как можно скорее и с наименьшими жертвами. Я могу поскорбеть о погибших и посочувствовать их близким. Я могу выразить надежду, что у политиков самого высокого уровня хватит умения договориться о мире как можно скорее за столом переговоров. И ещё я могу снова помолчать, не подливая масла в огонь».
Комментарии читателей Оставить комментарий
А помните,был один пухлый янк,комиксный такой,фамилию забыл,ну,коллега Нудельман,он с ней пельмени любил есть. Он какбэ курировал,вроде,
Киев тогда.
Как он выразил свое восхищение укрогимнами.
Сначала сравнил это с воём волков,а заключил так:"в конце концов,от этого всего просто хочется повеситься".
Наверное,все ж повесился,давно его не видно.
Иногда сложно слышать сквозь фальшивый визг бендеровско-власовской тусовки, целенаправленно выращенной за немалые деньги, слова настоящих людей.
Но несомненно, что голоса таких, как Владимир перебивают его.
Правда, есть одна деталь, которую Владимир не упомянул в списке. Гимн этого "государства". Не все знают, но в том изначальном пасквиле, который у них в школе заставляют учить, есть куплет, который стыдливо не включили в гимн. Коротко говоря, там стенания из-за добровольного союза и призыв "маскаляку на гиляку". Бывшими высшими функционерами одной известной интернациональной партии он был объявлен гимном. Что и случилось сразу после бескровного дарения государственности той сытой, богатой, многонациональной республике при развале СССР. У кого-то еще могут оставаться сомнения, какая цель изначально была запрограммирована для всего этого Бендер-мобиля?