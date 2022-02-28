Лидер «Чайфа» назвал виноватых в украинском конфликте

21:48 28.02.2022

Вокалист группы «Чайф» Владимир Шахрин разместил на ресурсах команды большой пост о ситуации на Украине.

По словам музыканта он не хотел вообще высказываться на эту тему, но не смог допустить, чтобы его сочли трусом. «Я думаю, список виноватых может быть бесконечным и включит нас с вами, - считает Шахрин. - Я думаю, виноваты и те, кто скакал на площадях с криками «москаляку на гиляку», и те, кто не принял всё это всерьёз, считая что поскачут, походят с факелами и успокоятся. Виноваты те люди, обличённые властью, кто не смог найти решения конфликта в самом его зачатке. Виноваты мы с вами, кто выбрал депутатов, принимающих решения, которые нам не нравятся. Виноваты на улице Банковой, что решили сделать ставку на накачку страны оружием и антироссийскую политику. Виноваты те, кто писал смешные комментарии под видео горящего Дома профсоюзов в Одессе. Виноваты те люди в Кремле, кто позволил довести ситуацию до точки кипения. Виноваты с обеих сторон те, кто делал большие деньги на тлеющем конфликте. Виноваты те, кто подумал, что пронесёт и ничего не случится, и меня это не коснётся. Я думаю, каждый из вас может дополнить этот список, но смысла в этом сейчас никакого».

Далее Владимир Шахрин попытался ответить на вопрос, что можно сделать в данной ситуации: «Я могу попробовать не озлобиться, сохранить доброе, милосердное отношение к людям в Украине, к людям Донбасса, к людям, живущим за рубежом. Я могу не множить злобу и агрессию. Я могу признать и свою вину. Я могу попросить у высших сил разрешить эту ситуацию как можно скорее и с наименьшими жертвами. Я могу поскорбеть о погибших и посочувствовать их близким. Я могу выразить надежду, что у политиков самого высокого уровня хватит умения договориться о мире как можно скорее за столом переговоров. И ещё я могу снова помолчать, не подливая масла в огонь».