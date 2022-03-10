Олег Газманов прокомментировал информацию о своем отъезде в Израиль

Олег Газманов прокомментировал информацию о своем отъезде в Израиль

Олег Газманов опроверг домыслы о своем отъезде из России.

У себя в инстаграме он прокомментироровал слухи о получении израильского гражданства. «Буквально вчера появилось сообщение и развивается слух о том, что я якобы имею гражданство Израиля, двойное гражданство, и о том, что я уже в Израиле. Нет, друзья мои, я в России, я сочиняю музыку, работаю дома, все в порядке, не собираюсь никуда уезжать», — отметил певец.

Также Газманов пояснил, что хотел подарить жене путешествие на Ямайку, однако отказался от этой идеи. Артист подчеркнул, что не желает давать повод СМИ и врагам думать, что он покинул Россию. Газманов пообещал выдержать все нападки, так как он мужчина, но хочет оградить от них свою семью.

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