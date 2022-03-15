В годовщину воссоединения с Крымом в России пройдут концерты

19:03 15.03.2022

В восьмую годовщину присоединения Крыма, в российских регионах пройдут митинги-концерты, участники которых также выступят в поддержку Донбасса и российской армии, проводящей спецоперацию на Украине

Празднование пройдет 18 марта под тремя общими лозунгами: «Za Мир», «Za Россию» и «Za президента». По словам источников «Коммерсанта», окончательно план мероприятий еще не утвержден, но наиболее вероятный вариант предполагает «консенсусный сценарий», при котором в главном митинге, как и в марте 2014 года, примут участие лидеры всех парламентских партий.

Большой митинг-концерт в Москве 18 марта анонсировал лидер столичных единороссов Петр Толстой. Он также сообщил, что мероприятие пройдет на Поклонной горе, но позже федеральный источник, знакомый с ходом организации, уточнил что его проведение предварительно планируется на стадионе «Лужники». В нем может принять участие и Владимир Путин.