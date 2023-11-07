Легенды Ретро FM. 25 ноября, ВТБ Арена

Главная ностальгическая радиостанция страны представляет имена всемирно известных зарубежных и российских артистов, выступления которых смогут увидеть тысячи поклонников на международном музыкальном фестивале «Легенды Ретро FM 2023».

Концерт пройдёт в двух столицах нашей страны. Зрителей ждёт грандиозное супершоу звёзд 70х, 80х и 90х.

Всенародно любимые отечественные и иностранные музыканты исполнят золотые хиты всех поколений. В масштабном фестивале в Москве примут участие Pupo, Arabesque, Владимир Пресняков, Joy, Fancy, Михаил Шуфутинский, Gazebo, Александр Иванов (Рондо), Lian Ross, Маша Распутина, «Самоцветы», «Plazma», Александр Айвазов, «Дюна» и другие. А в Санкт – Петербурге — Pupo, Arabesque, Таня Буланова, Joy, Fancy, Марина Хлебникова, Lian Ross, «Русский размер», Александр Айвазов и другие.

В год 20-летия «Ретро FM» вновь готова удивить своих слушателей — в афише уже заявлены артисты, которые выступят на «Легендах Ретро FM 2023» впервые: Владимир Пресняков, Gazebo, Маша Распутина, группы «Дюна», «Plazma», «Русский размер». Также радиостанция готовит ещё несколько сюрпризов.

Фестиваль состоятся 25 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Сверхсовременные свет и звук, пиротехника и спецэффекты, оригинальная постановка, масштабные декорации и другие элементы шоу мирового уровня оставят незабываемые впечатления и надолго запомнятся всем зрителям.

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