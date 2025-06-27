ВИА «Рваные Носки» представили ИИ-клип на песню «Патрики»

Бесшабашные хулиганы отечественной ска-панк сцены, ВИА "Рваные Носки", выпустили долгожданный клип на свой боевик "Патрики". Главной особенностью работы стал визуальный ряд, полностью сгенерированный искусственным интеллектом. Можно сказать, что это один из первых подобных экспериментов в истории российской музыки. ИИ выступил здесь полноправным соавтором, воплощая энергию песни в цифровых образах.

Клип, выдержанный в духе творчества группы, представляет собой мини-историю с сюжетом, иронично обыгрывающую тему песни. Работа получилась забавной, динамичной и мастерски передающей фирменный задор, хулиганство и неиссякаемую энергию "Рваных Носков".

"Мы всегда были за эксперимент! – подчеркивает лидер группы Семён Родригес. – ИИ для нас не просто модная игрушка, а мощный инструмент. Все кадры, все образы – результат работы нейросетевых алгоритмов, без единой реальной съемки!"

"Нейросеть интерпретировала энергию и смыслы "Патриков". Интересно, что уже во время генерации визуала у нас родились новые идеи, которые мы оперативно воплотили, добавив и актуальные мемы, – поясняет он творческий процесс. – Так прогулка по "Патрикам" среди "золотой молодежи" обрела неожиданные сюжетные повороты, изначально не заложенные в сценарий. Для нас это важный арт-эксперимент на стыке музыки и технологий будущего".

Не откладывайте на потом – отправляйтесь смотреть премьеру клипа от хулиганов отечественного ска-панка! "Патрики" ждут, и теперь у них есть свое лицо!

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