Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет после продолжительной болезни

21:45 22.07.2025

Легендарный британский музыкант, один из основоположников хэви-метала и фронтмен культовой группы Black Sabbath, Оззи Осборн скончался на 77-м году жизни. По сообщению BBC, ссылающемуся на официальное заявление семьи, артист ушёл из жизни во вторник утром, находясь в окружении родных. Причиной смерти стала продолжительная борьба с болезнью Паркинсона, о которой музыкант публично сообщил в 2020 году.

«С болью, которую невозможно выразить словами, сообщаем, что наш любимый Оззи Осборн ушёл из жизни этим утром. Он был рядом с семьёй и окружён любовью. Мы просим всех уважать наше право на частную скорбь в это трудное время», — говорится в заявлении близких.

Смерть Осборна произошла всего через две недели после его последнего появления на сцене — на масштабном фестивале Back to the Beginning в Бирмингеме. Мероприятие стало прощальным жестом не только самого артиста, но и целой музыкальной эпохи. В концерте приняли участие Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Tool, Pantera, Alice in Chains и другие исполнители, вдохновлённые наследием Black Sabbath. Для многих поклонников выступление Оззи стало символическим возвращением домой — в город, где началась история одной из самых влиятельных рок-групп в истории.

Оззи Осборн долгое время боролся с проблемами со здоровьем. В 2018 году он получил серьёзную травму позвоночника после падения, что существенно ухудшило его физическое состояние. В 2020 году он сообщил о диагнозе — болезнь Паркинсона. А в 2023 году он официально заявил о завершении гастрольной деятельности, признав, что больше не может физически выдерживать выступления на сцене. Тогда он написал своим поклонникам: «С болью в сердце понимаю, что физически больше не способен к гастролям. Мысли о том, что я подвожу своих фанатов, разрывают меня больше, чем вы можете себе представить».

Музыкальный путь Осборна начался в конце 1960-х годов, когда он стал вокалистом группы Black Sabbath. Коллектив оказал фундаментальное влияние на становление хэви-метала. Альбомы Paranoid, Master of Reality и Sabbath Bloody Sabbath задали стандарты тяжёлой сцены — с мрачной лирикой, густым гитарным звучанием и тягучей, зловещей атмосферой. После ухода из Black Sabbath в 1979 году — на фоне злоупотребления наркотиками и алкоголем — Осборн начал сольную карьеру, которая принесла ему ещё большую популярность. Его дебютный сольный альбом Blizzard of Ozz (1980) стал платиновым, а песни Crazy Train и Mr. Crowley вошли в золотой фонд рок-музыки. С ним сотрудничали гениальные гитаристы, такие как Рэнди Роудс и Закк Уайлд, которые благодаря этому получили широкое признание.

Вне сцены Осборн часто становился участником громких скандалов. В 1981 году на встрече с представителями звукозаписывающей компании CBS Records он откусил голову живому голубю. Через год на концерте в Айове — уже став легендой — он сделал то же самое с летучей мышью, выброшенной из зала. После инцидента ему срочно потребовалась вакцинация от бешенства. Эти эпизоды только укрепили за ним образ «безумного рокера», однако внутри этого образа скрывался человек, переживший тяжёлые испытания и неоднократно пытавшийся справиться со своими демонами.

Его личная жизнь, особенно брак с Шэрон Осборн, стала предметом постоянного внимания. В 1989 году Оззи был арестован за попытку нападения на жену во время одного из своих срывов, но пара не только не рассталась, но и укрепила союз, пройдя через многочисленные кризисы. Именно Шэрон сыграла ключевую роль в управлении его карьерой и в 2000-х годах превратила его в звезду массовой культуры благодаря реалити-шоу The Osbournes, ставшему хитом MTV. Проект, в котором зрители наблюдали за жизнью нестандартной, но любящей семьи, стал самым рейтинговым шоу в истории канала и получил премию «Эмми».

Несмотря на ухудшающееся здоровье, Осборн до последнего не прекращал творческую деятельность.