Похороны Оззи Осборна пройдут 30 июля в Бирмингеме

15:56 29.07.2025

В среду, 30 июля, город Бирмингем простится с легендой хэви-металла — Оззи Осборном. Катафалк с телом музыканта, сопровождаемый семьёй, пройдёт по Broad Street — той самой улице в центре города, который он любил и прославлял всю свою жизнь.

Ровно в 13:00 траурная процессия начнёт движение в сторону «моста Black Sabbath» и одноимённой мемориальной скамьи — места, ставшего в последние дни точкой притяжения тысяч поклонников, оставивших цветы, записки и послания. В этот прощальный момент прозвучит живая музыка в исполнении духового ансамбля Bostin’ Brass — ещё одно напоминание о том, как тесно музыка и Бирмингем были вплетены в жизнь Оззи.

Городские власти ожидают, что на Broad Street соберется большое количество поклоников Оззи Осборна. Для его семьи это будет возможность увидеть живую память, которую оставили те, кого вдохновляла его музыка и личная история.

Почётный лорд-мэр Бирмингема Зафар Икбал отметил: «Оззи был не просто музыкальной легендой — он был сыном Бирмингема. В этом месяце он получил звание Почётного гражданина города, а ранее с триумфом выступил на концерте Back To The Beginning на Villa Park. Нам важно было создать достойное и уважительное прощание до того, как состоятся закрытые семейные похороны. Мы знаем, какое значение это имеет для его поклонников. И гордимся, что можем проводить его именно здесь — в городе, где всё началось. Семья Осборна щедро взяла на себя все расходы, и мы благодарны им за это».

Совет города вместе с полицией, транспортными службами и жителями Broad Street в ускоренном порядке подготовили всё необходимое для безопасного и спокойного проведения церемонии. Улица будет перекрыта для движения с 7 утра. Общественный транспорт будет перенаправлен, а доступ на прилегающие территории ограничен. После завершения шествия Broad Street вновь откроют.

На месте будут работать волонтёры и стюарды. Всем, кто собирается прийти, рекомендовано пользоваться общественным транспортом и следовать указаниям служб безопасности. Для тех, кто не сможет попасть на прощание, продолжит работать онлайн-трансляция, установленная у скамьи Black Sabbath.

Также в Бирмингемском музее и художественной галерее открыта книга соболезнований. Там же проходит выставка Ozzy Osbourne: Working Class Hero, посвящённая его сольной карьере.

Напомним, Оззи Осборн скончался утром 22 июля в возрасте 76 лет.