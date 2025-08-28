Звезды из Южной Кореи EVERGLOW и 8TURN выступят на Фандом Фест ВКонтакте

Организаторы масштабного фестиваля Фандом Фест ВКонтакте объявили имена хэдлайнеров, которые выступят 22 и 23 ноября в Москве на площадке Main Stage.

Главными гостями станут корейские звезды EVERGLOW и 8TURN.

EVERGLOW — популярная гёрлз-группа из Южной Кореи, дебютировавшая в 2019 году с синглом Bon Bon Chocolat. Коллектив прославился хитами Adios, Dun Dun и La Di Da — треком, который Billboard включил в список лучших песен 2020 года. Девушки известны мощными лайв-шоу, хореографией и фирменным сочетанием EDM и поп-звука.

8TURN — бойз-бэнд под лейблом MNH Entertainment, дебютировавший в 2023 году с альбомом 8TURNRISE. В 2025 году группа отправилась в мировой тур по США и Европе, а их клипы стабильно набирают миллионы просмотров. В Москве парни готовят сет с лучшими треками и танцевальными постановками в духе корейских шоу.

Кроме того, на Фандом Фесте выступят The Last Live — новая звезда корейской рок-сцены, которая впервые выступит в России. Коллектив совмещает мощный звук с визуальными элементами и обещает показать сет из авторских композиций и каверов на мировые хиты.

А также WEIYI — музыкант и блогер из Китая, детство которого прошло в России. Он известен как автор ярких каверов на азиатские хиты, а на фестивале представит собственные треки и дуэт с солистом Хора Турецкого Син Кайчжэном, где прозвучат китайские мелодии в современной аранжировке.

Не обойдется и без выступления уже полюбившихся российской публике NOMADS — бойз-бэнда из Казахстана, исполняющего музыку в стиле «ru-pop» — синтез корейской поп-культуры и русской лирики. Группа дебютировала в 2023 году и быстро собрала фан-базу, а их трек «Рассвет» стал вирусным в TikTok.

Кроме иностранных гостей, на фестивале выступит Дима Пермяков — победитель проекта «Музыкастинг 5.0», участник шоу «Голос» и постоянный артист VK Fest.

Фандом Фест предложит не только концерты, но и автограф-сессии, презентации киноновинок, тематические фотозоны и лекции. На площадке будет работать зона VK Play с играми и активностями для геймеров.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU, Илья Шабардин
Бензина нет, а там, где есть — цены бьют рекорды. НПЗ ушли на ремонт. Что происходит?
Стоп-кадр из видеотрансляции
Лавров назвал условие для проведения встречи Путина и Зеленского
Минюст признал иноагентом политолога Сергея Маркова
В секторе Газа впервые объявили состояние катастрофического голода
Избранное
А Фо Мин «Неизданное»
Власти Москвы ждут мигрантов. Дадут ли шанс гражданам России?
Владимир Кузьмин «Дух в моей гитаре»
Группа Тюленева «Сумерки пахнут чаем» (интернет-сингл)
Вячеслав Рудников: «Московский судья Евгений Пахомов вольно или невольно сыграл решающую роль в хищении группой Александра Клячина активов стоимостью почти 3 миллиарда рублей». Подробная схема
«Локдаун» русского языка: словами года стали «самоизоляция» и «обнуление»
«Моральный кодекс» захотел Брежнева, «чтобы было все по-прежнему»
Лидер Fake.l посвятил минувшим выборам «Канцелярию роботов»
Гастарбайтеры оставили Россию без упаковщиков, грузчиков, разнорабочих
«Теплая Трасса», 30 апреля «Китайский Летчик Джао Да»
Группа Сочи «Трибьют»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации