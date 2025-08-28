Звезды из Южной Кореи EVERGLOW и 8TURN выступят на Фандом Фест ВКонтакте

14:05 28.08.2025

Организаторы масштабного фестиваля Фандом Фест ВКонтакте объявили имена хэдлайнеров, которые выступят 22 и 23 ноября в Москве на площадке Main Stage.

Главными гостями станут корейские звезды EVERGLOW и 8TURN.

EVERGLOW — популярная гёрлз-группа из Южной Кореи, дебютировавшая в 2019 году с синглом Bon Bon Chocolat. Коллектив прославился хитами Adios, Dun Dun и La Di Da — треком, который Billboard включил в список лучших песен 2020 года. Девушки известны мощными лайв-шоу, хореографией и фирменным сочетанием EDM и поп-звука.

8TURN — бойз-бэнд под лейблом MNH Entertainment, дебютировавший в 2023 году с альбомом 8TURNRISE. В 2025 году группа отправилась в мировой тур по США и Европе, а их клипы стабильно набирают миллионы просмотров. В Москве парни готовят сет с лучшими треками и танцевальными постановками в духе корейских шоу.

Кроме того, на Фандом Фесте выступят The Last Live — новая звезда корейской рок-сцены, которая впервые выступит в России. Коллектив совмещает мощный звук с визуальными элементами и обещает показать сет из авторских композиций и каверов на мировые хиты.

А также WEIYI — музыкант и блогер из Китая, детство которого прошло в России. Он известен как автор ярких каверов на азиатские хиты, а на фестивале представит собственные треки и дуэт с солистом Хора Турецкого Син Кайчжэном, где прозвучат китайские мелодии в современной аранжировке.

Не обойдется и без выступления уже полюбившихся российской публике NOMADS — бойз-бэнда из Казахстана, исполняющего музыку в стиле «ru-pop» — синтез корейской поп-культуры и русской лирики. Группа дебютировала в 2023 году и быстро собрала фан-базу, а их трек «Рассвет» стал вирусным в TikTok.

Кроме иностранных гостей, на фестивале выступит Дима Пермяков — победитель проекта «Музыкастинг 5.0», участник шоу «Голос» и постоянный артист VK Fest.

Фандом Фест предложит не только концерты, но и автограф-сессии, презентации киноновинок, тематические фотозоны и лекции. На площадке будет работать зона VK Play с играми и активностями для геймеров.