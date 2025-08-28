Экс-фронтмен Oomph! Dero Goi вновь выступит в России

09:19 28.08.2025

Этой осенью в Петербурге (31 октября) и Москве (1 ноября) состоятся сольные концерты Dero Goi — культового фронтмена Oomph! после трёх десятилетий на сцене легендарной группы.

В 2024 году музыкант выпустил дебютный сольный альбом "1984", сочетающий ретро-синти-поп, EBM и современную электронику.

Крепкая энергия и узнаваемый вокал — от шёпота до крика — определяют его сольное творчество как драматичное и гипнотизирующее. На сцене Dero Goi превращает выступления в электронный взрыв, где зажигает не только бит, но и души слушателей.

Российская публика уже знакома с сольной версией артиста: после ухода из Oomph! в 2021 году он приезжал в страну дважды. В декабре 2024 года Dero Goi дал концерты в Петербурге, Москве и Екатеринбурге, поддержав релиз 1984, а в июне 2025 выступил на благотворительном фестивале в Калининграде, где представил новый клип и подтвердил намерение вернуться.

Dero Goi — это шоу, которое нужно увидеть вживую.