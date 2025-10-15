Эпоха музыкального телевидения уходит в прошлое: MTV завершает свое вещание

12:08 15.10.2025

Легендарный музыкальный телеканал MTV прекратит своё существование к 31 декабря 2025 года, сообщает медиахолдинг Paramount Global. После 44 лет непрерывного вещания будут окончательно закрыты пять каналов бренда: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live.

Первым вещание завершится в Великобритании и Ирландии, затем — во Франции, Германии, Австрии, Польше, Венгрии, Австралии и Бразилии. Решение принято в рамках масштабной программы сокращения расходов и реструктуризации компании, которая в этом году объединяется с Skydance Media.

По словам представителей холдинга, закрытие отражает глубокие изменения в медиапотреблении: музыкальные фанаты уже давно перешли на стриминговые сервисы и социальные сети, которые вытеснили традиционные музыкальные телеканалы.

MTV начал вещание в США в 1981 году — с клипа «Video Killed The Radio Star» группы The Buggles, ставшего символичным для новой эпохи. Канал быстро стал культурным феноменом: зрители впервые увидели премьеру Thriller Майкла Джексона, выступления Nirvana и David Bowie, а проекты вроде MTV Unplugged и The Real World определили стиль и настроение целого поколения.

С запуском европейской версии в 1987 году MTV превратился в глобальную платформу, задававшую музыкальные и модные тенденции по всему миру. Однако к 2010-м годам интерес к музыкальному телевидению стал стремительно снижаться на фоне роста YouTube и потоковых сервисов.

Несмотря на закрытие телеканалов, бренд MTV сохранится в цифровом пространстве и продолжит проводить ключевые мероприятия, включая MTV Video Music Awards (VMAs) и Europe Music Awards (EMAs).

Но в конце 2025 года эпоха классического музыкального телевидения окончательно уйдёт в историю.