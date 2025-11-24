Экс-продюсеру «Ласкового мая» Разину предъявили обвинение в мошенничестве

Бывшему продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила адвокат Асель Мухтарова-Казарновская.

«В рамках уголовного дела проводилась экспертиза по оценке причиненного ущерба. Там огромные цифры, сильно больше полумиллиарда рублей. Дело рассматривается в части причинения ущерба в связи с незаконным использованием объектов авторских прав», — рассказала «Известиям» правозащитница.

Разину предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ — речь идет о совершении мошеннических действий в особо крупном размере.

По данным следствия, продюсер на протяжении длительного времени использовал поддельный договор с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым и получал авторские начисления за хиты Юрия Шатунова.

За поддельные документы Разину грозит лишение свободы от 2 до 10 лет. 

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 24.11.2025, 23:28
    Гость: Юляша

    Лет 30 назад надо было сажать этого пройдоху...
    а теперь спохватились,когда этот жук давно в Америках :))

