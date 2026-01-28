Культовые альтернативщики Saliva весной даст три концерта в России

10:37 28.01.2026

Культовая американская альтернативная группа Saliva объявила о возвращении на российскую сцену. Весной коллектив проведет мини-тур из трех концертов: 23 апреля музыканты выступят в Санкт-Петербурге, 24 апреля — в Москве, а 26 апреля — в Нижнем Новгороде.

Зрителей ждут живые исполнения главных хитов начала 2000-х — Click Click Boom, Always, Superstar и других композиций, с которыми Saliva прочно вошли в историю альтернативного рока. Концертная программа обещает быть максимально энергичной и ориентированной как на давних поклонников группы, так и на тех, кто открывает ее для себя сегодня.

Saliva стали одним из символов американской рок-сцены рубежа веков, соединив в своем звучании элементы пост-гранжа, ню-метала и хард-рока. В отличие от многих коллег по жанру, коллектив делал ставку не только на мрачную агрессию, но и на драйв, чувственность и запоминающиеся мелодии. Их клипы регулярно ротировались на MTV, а песни попадали в саундтреки фильмов, видеоигр и спортивных шоу. В частности, вокалист Джоузи Скотт записал трек Hero для фильма «Человек-паук» совместно с Чедом Крюгером из Nickelback, а композиция Ladies & Gentlemen стала музыкальной темой WrestleMania.

За годы карьеры группа пережила серьезные изменения: в 2011 году Saliva покинул Джоузи Скотт, а позднее коллектив понес тяжелую утрату — ушел из жизни гитарист и один из основателей Уэйн Суинни. Несмотря на это, музыканты продолжили работу и в 2023 году выпустили альбом Revelation, который критики и фанаты назвали одним из самых сильных в дискографии группы.

Концерты пройдут в петербургском клубе Base, московском «Арбат Холле» и нижегородском Milo. Организаторы подчеркивают, что тур станет не просто ностальгическим возвращением к музыке 2000-х, а полноценным современным рок-шоу с актуальным звучанием и мощной подачей.