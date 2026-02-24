Легендарный Аль Бано выступит в трех российских городах

Альбано Карризи, известный всему миру как Al Bano, этой весной возвращается в Россию, чтобы вновь подарить зрителям музыку, проверенную временем и наполненную искренними эмоциями.

Легендарный голос итальянской эстрады, покоривший миллионы сердец, выступит в трех городах: 18 апреля — в столичном концертном зале «Москва», 21 апреля — в ЛДС «Сибирь» в Новосибирске и 23 апреля — на «Фетисов Арене» во Владивостоке. Организатор выступлений — концертное агентство Say Agency.

Мировую славу Аль Бано обрел в 1980-е, когда его яркие хиты штурмовали чарты по всему миру. Песни Felicità, Sharazan, Sempre sempre, Ci sarà и многие другие стали настоящими гимнами эпохи и подарили исполнителю миллионы преданных поклонников на всех континентах.
 
Российская публика обожает Аль Бано с самого начала карьеры. Его песни здесь знают наизусть, а концерты всегда проходят с огромным успехом и бурными овациями. «Мне не хватало России. Я счастлив снова быть со своими русскими друзьями», — признавался певец после прошлогоднего выступления в нашей стране. Он даже намекнул, что когда-нибудь может написать песню, посвященную России.  

