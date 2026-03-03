Александр Ф Скляр возродил «Максималиста» к юбилейному концерту «Ва-Банка»

15:20 3.03.2026

Александра Ф Скляр и группы «Ва-Банкъ» впервые выпустил студийную версию своей давней песни «Максималист».

До этого композиция выходила несколько раз лишь в концертных версиях: на виниловой пластинке «Рок-панорама 1987», в фильме немецких кинематографистов, который назывался «Давай, рок-н-ролл!», и в CD-сборнике «Ва-Банка» «Антилогия. Вол 1». Песня была возрождена к концерту в честь 40-летия группы «Ва-Банкъ», который состоится в ДК имени Горбунова 6 марта 2026 года.

На обложке интернет-сингла «Максималист» присутствует изображение гранаты «Лимонка», что может восприниматься как отсылка к одноименной газете, издававшейся писателем Эдуардом Лимоновым. «Я уже долгие годы работаю с замечательным дизайнером Дмитрием Ремизовым, - признался мультипорталу KM.RU Александр Ф. Скляр. - Он делает очень интересные обложки для различных наших альбомов и синглов.И в этот раз он придумал по-моему отличную картинку для нашего сингла «Максималист». Не знаю, что там можно сказать про Эдуарда Лимонова, которого я очень уважаю, или про его газету «Лимонка», которая была интересной, но я ее, к сожалению, никогда не читал, но что касается соответствия этой обложки песне «Максималист», то она, по-моему, здорово подходит для этой нашей версии. Эту версию мы сделали специально для нашего концерта 6 марта в «Горбушке» и 15 марта в питерском клубе «Джаггер». Песня никогда не была качественно записана, теперь мы это исправили, и отныне она вошла в наш актуальный творческий концертный список песен».

Лидер «Ва-Банка» пообещал обязательно исполнить «Максималиста» 6 марта в «Горбушке» и прояснил судьбу других старых вещей группы, которые тоже не получили в свое время студийного воплощения. «На наш взгляд, песня «Максималист» отлично ложится в блок старых добрых композиций «Ва-Банка», которые мы собираемся исполнить на нашем юбилейном концерте, - объяснил нам Александр Ф. Скляр. - Что касается других наших старых, но ранее не записанных нами в студии песен («Одинокий герой», «Почему», «Алка»), то их время уже прошло. Реанимировать их мы не хотим, звучат они так, как когда-то были записаны — и Господь с ними! Пусть звучат, но в новом нашем состоянии мы эти песни не видим в нашем репертуаре. Они нем не интересны, поэтому мы не собираемся делать их новые версии. Всему свое время. Их время прошло. Такова жизнь...»

Сингл «Максималист» перезаписан актуальным составом группы, но в записи не участвовал баянист, а на клавишах играет Сергей Хащевский. Сейчас этот трек вышел отдельно от остальных старых-новых песен, но к предстоящему концерту был выпущен и релиз «По-новому» (15 января 2026), куда вошли три песни: «На кухне» (1991), «Сад» и «Босиком по луне» (из альбома «Босиком на Луне», изданного к 15-летию группы «Ва-Банкъ» в 2001 году).