Александр Ф Скляр возродил «Максималиста» к юбилейному концерту «Ва-Банка»

Александр Ф Скляр возродил «Максималиста» к юбилейному концерту «Ва-Банка»

Александра Ф Скляр и группы «Ва-Банкъ» впервые выпустил студийную версию своей давней песни «Максималист».

До этого композиция выходила несколько раз лишь в концертных версиях: на виниловой пластинке «Рок-панорама 1987», в фильме немецких кинематографистов, который назывался «Давай, рок-н-ролл!», и в CD-сборнике «Ва-Банка» «Антилогия. Вол 1». Песня была возрождена к концерту в честь 40-летия группы «Ва-Банкъ», который состоится в ДК имени Горбунова 6 марта 2026 года.

На обложке интернет-сингла «Максималист» присутствует изображение гранаты «Лимонка», что может восприниматься как отсылка к одноименной газете, издававшейся писателем Эдуардом Лимоновым. «Я уже долгие годы работаю с замечательным дизайнером Дмитрием Ремизовым, - признался мультипорталу KM.RU Александр Ф. Скляр. - Он делает очень интересные обложки для различных наших альбомов и синглов.И в этот раз он придумал по-моему отличную картинку для нашего сингла «Максималист». Не знаю, что там можно сказать про Эдуарда Лимонова, которого я очень уважаю, или про его газету «Лимонка», которая была интересной, но я ее, к сожалению, никогда не читал, но что касается соответствия этой обложки песне «Максималист», то она, по-моему, здорово подходит для этой нашей версии. Эту версию мы сделали специально для нашего концерта 6 марта в «Горбушке» и 15 марта в питерском клубе «Джаггер». Песня никогда не была качественно записана, теперь мы это исправили, и отныне она вошла в наш актуальный творческий концертный список песен».

Лидер «Ва-Банка» пообещал обязательно исполнить «Максималиста» 6 марта в «Горбушке» и прояснил судьбу других старых вещей группы, которые тоже не получили в свое время студийного воплощения. «На наш взгляд, песня «Максималист» отлично ложится в блок старых добрых композиций «Ва-Банка», которые мы собираемся исполнить на нашем юбилейном концерте, - объяснил нам Александр Ф. Скляр. - Что касается других наших старых, но ранее не записанных нами в студии песен («Одинокий герой», «Почему», «Алка»), то их время уже прошло. Реанимировать их мы не хотим, звучат они так, как когда-то были записаны — и Господь с ними! Пусть звучат, но в новом нашем состоянии мы эти песни не видим в нашем репертуаре. Они нем не интересны, поэтому мы не собираемся делать их новые версии. Всему свое время. Их время прошло. Такова жизнь...»

Сингл «Максималист» перезаписан актуальным составом группы, но в записи не участвовал баянист, а на клавишах играет Сергей Хащевский. Сейчас этот трек вышел отдельно от остальных старых-новых песен, но к предстоящему концерту был выпущен и релиз «По-новому» (15 января 2026), куда вошли три песни: «На кухне» (1991), «Сад» и «Босиком по луне» (из альбома «Босиком на Луне», изданного к 15-летию группы «Ва-Банкъ» в 2001 году).

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Путин выступил на Форуме будущих технологий
Глава СПЧ призвал разобраться с фразой Довлатова о «4 млн доносов»
Зачем раз за разом прикручивают предпринимательскую активность?
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
Чубайс заявил о своей «исторической оппозиции» президенту России
Избранное
Объединение Германии: как Горбачев предал не только русских, но и немцев
Сергей Мазаев призвал девушек снять каблуки
«TODD» («Северный Флот» и Алексей Горшенев), 5 марта, Adrenaline Stadium
Черный кофе «Переступи порог» (CD-переиздание)
«Элизиум», 17 сентября, Adrenaline Stadium
Цикл Пушкина о Старастной неделе реконструировали в Вербное воскресенье
«Ответственность за освобожденные от нацистов территории Новороссии надо брать немедленно»
Бензобак «Когда отключат...» (интернет-сингл)
Запад – это дьявол. А дьявол всегда лжёт
Скоро во всех школах России: многофакторная оценка поведения школьников – предтеча социального рейтинга
Пурген «Преображение»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации