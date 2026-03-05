13:22 5.03.2026

Группа Стаса Намина «Цветы» — первая российская группа, получившая приглашение выступить в легендарном ливерпульском клубе Cavern, где начинали The Beatles.

Концерт запланирован на 23 марта 2026 года. Группа «Цветы» родилась в подвале московского Дома на набережной в 1969 году. По мнению СМИ, «Цветы» «задали тон всему российскому музыкальному неформату», их называли «российскими Битлз», на их песнях выросло несколько поколений. В начале 1970-х, выпустив диск-миньон на фирме «Мелодия», группа стала самой популярной в стране, и несколько лет гастролировала по стадионам по всему СССР. За десять лет фирма «Мелодия» продала более 60 миллионов пластинок «Цветов», зарабатывая на них миллионы, при этом по советской традиции, не платя музыкантам за тиражи. В результате перестройки «Цветы» получили свободу и впервые выехали за границу, совершив в 1986 году большой мировой тур по более чем 50 странам.

После этого «Цветы» остановили деятельность, а музыканты стали участниками групп «Парк Горького», «Моральный кодекс», Crossroadz и др. Восстановившись в свое 30-летие, «Цветы» участвовали в создании русской версии рок-мюзикла «Волосы» и рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда».

В год 40-летия «Цветы» записали два альбома на легендарной студии Abbey Road: «Назад в СССР» с их хитами 1970-х годов и «Распахни свое окно» c запрещенными песнями 1980-х годов, которые не могли быть выпущены из-за советской цензуры. Затем выпустили концертные альбомы «Человек разумный» и «Власть цветов». Свое 50-летие группа Стаса Намина «Цветы» отметила грандиозным концертом в Кремле.

Недавно «Цветы» неожиданно получили приглашение выступить в Ливерпуле на сцене легендарного Cavern Club, а на Стене Славы клуба, где начинали The Beatles, появилось их название (см. фото).

Начав свою историю в московском подвале и пройдя путь от цензуры и запретов до всемирных гастролей и признания, «Цветы» отметят свой 55-летний юбилей, вернувшись опять в подвал, но уже в тот, где начинали их кумиры. Теперь всё зависит от того, как сегодня отнесется политическая бюрократия к поездке московских рок-музыкантов в английский город.

