ACCEPT отметят 50-летие альбомом с участием 50 звёзд

17:35 28.04.2026

Немецкая метал-группа ACCEPT готовит масштабный релиз к своему 50-летию.

Альбом «Teutonic Titans 1976–2026» выйдет 4 сентября 2026 года и объединит около 50 приглашённых музыкантов, которые примут участие в новых версиях классических песен коллектива.

В релиз вошли 19 переосмысленных треков из разных этапов карьеры группы — от ранних работ начала 1980-х до конца десятилетия. Проект возглавил гитарист Вольф Хоффманн, один из ключевых авторов фирменного звучания ACCEPT. В записи также задействован вокалист Марк Торнилло.

Каждая композиция получила собственное звучание благодаря разным составам участников. Среди приглашённых артистов — Тобиас Форге, Рэй Лузье, Фил Ансельмо, Кирк Хэмметт, Микки Ди, Роб Хэлфорд, Маттиас Ябс, Билли Корган, Дэвид Эллефсон, Кей Кей Даунинг, Бобби Блиц, Ханси Кюрш, Крис Джерико, Ральф Шиперс, Билли Шихэн, Ола Энглунд и Джефф Лумис.

Финальным треком станет новая версия «Hellhammer», записанная уже текущим составом группы: Вольф Хоффманн, Мартин Мотник, Филип Шоус и Кристофер Уильямс при участии вокалиста Джейсона МакМастера.

По словам Хоффманна, этот проект стал особенным для всей команды: «Нет лучшего способа отметить 50-летие, чем собрать вместе наших коллег, друзей и музыкантов, которые нас вдохновляли, чтобы вместе записать классические песни ACCEPT. Для меня большая честь и гордость поделиться этим альбомом со всем миром. Надеюсь, слушатели получат от него столько же удовольствия, сколько мы — от его создания».