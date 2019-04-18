В Госдуму внесен законопроект о реновации жилищного фонда в регионах

11:36

Группа депутатов Заксобрания Санкт-Петербурга разработала и внесла в Госдуму проект закона «О реновации жилищного фонда РФ». Авторы подчеркивают «острую актуальность проблемы» и предлагают опираться на московский опыт, но адаптировать его к региональной специфике.

Опыт столичной реновации нельзя «некритически» переносить на другие регионы, в том числе потому что те не обладают равнозначными финансовыми возможностями, сказано в пояснительной записке.

По мнению разработчиков, он полезен «в части законодательного регулирования особенностей градостроительных и земельных отношений», для решения «проблемы «последнего жильца», а также выявления собственников и нанимателей жилых помещений.

Основные положения соответствуют московским. Прописана процедура публичных слушаний для проектов реновации, предварительного извещения жильцов и получения их согласия на включение дома в программу сноса.

Согласие должно быть озвучено на общем собрании собственников как жилых, так и нежилых помещений в присутствии кворума. Люди получат равноценные квартиры, то есть такие же по площади и количеству комнат. Их нельзя будет переселять за пределы внутригородского района, отмечает «Право.ру».

Сносимые дома исключаются из региональной программы капремонта, уплаченные взносы используются на цели реновации. Осуществлять реновацию разрешат не только в отношении отдельного дома, но и целого квартала, микрорайона или района.

Освобождаемую территорию, в отличие от Москвы, разрешат застраивать не только жильем, но и «другими объектами». У региональных властей также будет право менять «целевое назначение земельного участка». Кроме того, под реновацию смогут попасть жильцы домов, которые включены в адресную программу по переселению из аварийного жилищного фонда.

Еще одним нововведением станет возможность профинансировать стройку за счет «инвестора проекта» в рамках государственно-частного партнерства. Инвесторами могут выступать товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и «другие юрлица, объединяющие собственников помещений в одном или нескольких многоквартирных домах».