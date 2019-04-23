Жители России начали массово избавляться от дач из-за нового налога

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Число желающих продать собственный загородный дом растет, купить — наоборот, сокращается, констатируют аналитики.

Предложение о продаже дач в России в первом квартале 2019 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,9%, спрос вырос лишь на 0,7%, сообщает РБК.

Избавляться от домов собственников стимулирует дачная реформа, полагает руководитель направления первичной недвижимости сервиса «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев. По его мнению, многие владельцы дач предпочитают не регистрировать собственность по новым правилам, а просто продать недвижимость. К этому их может побуждать необходимость в дальнейшем платить налог на недвижимость.

«Дача всегда была для россиян вариантом дешевого отдыха. Однако в последние годы содержание дачи серьезно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, — констатирует гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко. — Сегодня все больше людей стремятся продать дачу, все меньше — купить».