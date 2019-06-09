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В России ужесточили наказание за кражу электричества

12:29 9.06.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В России 9 июня вступил в силу закон об увеличении штрафа  за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. 

Штрафы за первое самовольное подключение к электро- или теплосети остались прежними. Физические лица должны будут заплатить за это от 10 тысяч до 15 тысяч рублей. Юридические - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Теперь за повторную кражу энергии физические лица обязаны будут выплатить штраф от 15 до 30 тысяч рублей, а должностных лиц могут отстранить от деятельности на срок от двух до трех лет, а также наложить штраф от 80 до 200 тысяч. Юридические лица же облагаются санкцией в размере от 200 до 300 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

Введение ужесточенного наказания за рецидив было инициировано правительством. Ранее КоАП не предусматривал подобного повышенного штрафа.


 

Темы: Жилищно-коммунальное хозяйство в России, Электроэнергетика в России
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Комментарии читателей
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09.06.2019, 15:14
Гость: Патриот Золотой Орды

Просто вы ничего не понимаете в государственном строительстве.
09.06.2019, 15:14
Гость: Евгений В

Американцы владеют всей энергетикой Сибири, они предупредили правительство, что если оно не примет меры к расхитителям, то они вынуждены повысить тариф на электроэнергию населению для компенсации убытков от воровства, тогда вся Сибирь просто вымрет. Они это могут сделать в любое время, они народ жесткий не либеральный. Наверное так и будет, мы же не можем не воровать, так нас воспитали.
09.06.2019, 15:11
Гость: Петров

Странно,а почему не за групповые и негрупповые убийства этими,ну как их там,которые братские тем о которых или хорошо или ничего.
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