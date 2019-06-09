В России ужесточили наказание за кражу электричества

12:29

В России 9 июня вступил в силу закон об увеличении штрафа за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям.

Штрафы за первое самовольное подключение к электро- или теплосети остались прежними. Физические лица должны будут заплатить за это от 10 тысяч до 15 тысяч рублей. Юридические - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Теперь за повторную кражу энергии физические лица обязаны будут выплатить штраф от 15 до 30 тысяч рублей, а должностных лиц могут отстранить от деятельности на срок от двух до трех лет, а также наложить штраф от 80 до 200 тысяч. Юридические лица же облагаются санкцией в размере от 200 до 300 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

Введение ужесточенного наказания за рецидив было инициировано правительством. Ранее КоАП не предусматривал подобного повышенного штрафа.



