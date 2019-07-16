Жить «за бугром». Обустроиться за границей сегодня престижно. Но безопасно ли?

Даже обосновавшись в столь вожделенной загранице, можно сполна познать «любовь» тамошней государственной машины

Отпрыски наших состоятельных сограждан сегодня предпочитают учиться и работать за рубежом. Они счастливы уже потому, что «имеют честь» там пожить.

Фото с сайта sunnycyprus.ru

Один из знакомых бахвалился в разговоре со мной, что его сыну, работающему в Объединенных Арабских Эмиратах, настолько там хорошо, что он даже не рассматривает планов возвращения в Россию после окончания контракта.

Еще бы – там и квартира, хотя и съемная, но кто ж на это будет обращать внимание, там и роскошная машина…Аргументы о том, что в монархиях Персидского залива полным-полно не афишируемых проблем, не воспринимаются вообще. Хотя, что можно еще услышать от человека, для которого даже острые противоречия между шиитами и суннитами как раз в этих странах лишь пустой звук...

Его «не прошибают» и доводы о том, что хуситы, ведущие в своем родном Йемене войну с иностранными захватчиками, в числе которых есть и военные из столь горячо любимых им ОАЕ, раз от раза запускают баллистические ракеты или беспилотные летательные аппараты в адрес родных земель эмиратчиков.

Пока эти попытки малорезультативны, хотя и вызывают много шума. Но когда-нибудь количество неизбежно перерастет в качество, и эти атаки могут нанести непоправимый ущерб ОАЭ и одновременно поставить точку в красивой жизни нашего соотечественника.

Ничего не слышал наш вечный мещанин и о том, что вскоре в заливе из-за агрессивных действий США может разразиться уже полномасштабная война.

В ходе которой Иран будет использовать все возможности для победы над неприятелем – от нанесения ударов по административной и военной инфраструктуре монархий Персидского залива до поддержки угнетаемых официальными властями шиитов – союзников Тегерана. Будет ли в безопасности сын нашего соотечественника – вопрос риторический.

Впрочем, намного больше чеховских Ионычей обрело надежный, как им кажется, футляр, пустив корни за границей, обзаведясь там если не постоянной работой, то хотя бы жильем. Кто-то из «бедолаг» бежит от суровой зимы и гололедицы с реагентами, коими обильно посыпают наши дороги, кто-то от отсутствия мифической свободы, часть – боясь за сохранность нажитого «непосильным трудом».

Но и тут нашего героя поджидают многочисленные ловушки. Скажем, на выставке зарубежной недвижимости, что во множестве сейчас проводятся практически во всех крупных городах и весях России, он присмотрел относительно дешевую квартиру в Северной части Кипра. Конечно, наш герой отдаленно слышал, что это непризнанное никем государство, и официальное кипрское правительство может серьезно наказать всех сотрудничащих с «турецкими оккупантами». Но наш герой полагает, что он в полной безопасности – что, в конце концов, ему могут сделать власти официального Южного Кипра, декларирующие уголовную ответственность за покупку жилья на занятой турками Северной части острова?

Да, они сами практически бессильны – ведь не суются же украинские полицейские в ДНР или грузинские в Абхазию. Но у киприотов есть одно нестандартное средство – они могут оформить ордер на международный розыск, и тогда английская полиция, свившая гнездо на военных базах Ее величества, расположенных на острове, сможет доставить нашего Ионыча с оккупированной северной части острова в южную.

Часть горе-владельцев недвижимости знает о подобной опции, но предпочитает прислушиваться к не слишком уверенным пояснениям продавцов счастливых особняков, вилл и квартир о том, что на этот случай у них имеются адвокаты, сведущие в защите прав человека.

Однако речь ведь идет об уголовном преследовании, а такие «правознавцы» защищают лишь тех, кого преследуют по политическим мотивам.

Нисколько не смущает современного мещанина и возможность нового конфликта между греческой и турецкой частями острова. В его наивном воображении неизбывная пасторальная картинка: выросли, мол, новые поколения, забывшие вражду. В упор не видит наш герой того, что напряженность между Афинами и Анкарой, перерастающая порой в инциденты, не спадает ни на миг.

Не может никак взять в толк он и то, что в условиях сближения Москвы и Анкары международная закулиса попытается отомстить османам, и наиболее приемлемой точкой в этом отношении является как раз-таки «разрубленный» пополам этот остров в Средиземном море.

Более богатые сограждане в случае покупки недвижимости устремляют свой взор за океан, к теплому побережью Флориды. Да, он может осуществить свою мечту, но это в большинстве случаев не означает, что он сможет проживать в новом доме. Для этого необходимо заокеанское гражданство или хотя бы многократная виза, но далеко не факт, что янки-консул соизволит ее оформить.

Впрочем, часть героев подобного рода, как им кажется, успешно обошли все эти ловушки – им повезло прикупить домик в Таиланде, для въезда в который не нужна даже виза. На самом деле нет ничего более печального, нежели участь таких вот «прозорливцев». Начнем с того, что никакой недвижимости у них нет и в помине. Все банально: законы королевства Таиланда попросту запрещают иностранцам быть собственниками квадратных метров. Мера эта, конечно, изначально направлена против китайцев, но и для наших толстосумов никто не станет делать исключение.

Так что все сводится к приобретению некой подставной фирмой этих метров и последующему фиктивному оформлению их на покупателя. Очевидно, что стоит только чуточку смениться политике официального Бангкока - и все призрачные права данной категории людей растают подобно утреннему туману.

Но даже обосновавшись в столь вожделенной загранице, можно сполна познать «любовь» тамошней государственной машины.

Например, в Таиландской Паттайе, где скопилось несколько десятков, если не сотен тысяч русскоговорящих (точной цифры нет ни у кого), местные правоохранители испытывают крайнюю нужду в получении информации о состоянии дел наших бывших соотечественников. Для достижения подобных целей все средства хороши – вплоть до вербовки для последующего стукачества тех, кто, совершил мелкие правонарушения. На солнечном Кипре полицейские тоже не слишком разборчивы в методах работы, как впрочем, и за океаном.

Чем не произвол, но кто же признается? Ведь надо же изображать из себя победителя.

Впрочем, для довольно большой части людей описываемого нами типа в последние несколько лет забрезжила еще одна путеводная звезда – в виде недвижимости в Грузии, а именно в Батуми. Вроде бы, всем хорошо – море, солнце, вино да и цены не кусаются в отличие от прочих «заграниц», можно считать себя полноправным собственником двушки-трешки, как кому нравится, с видом на «самое синее в мире» море. Да и люди, знающие русский, все же не редки в этой стране, пока еще. Но, как показали последние события, все не так просто – малейшая искра может превратить ваше право на недвижимость в прямом смысле в пламя. А при нынешнем прозападном руководстве в Тбилиси эти искры, похоже, будут лететь с завидным постоянством.

Так что – хорошо там, где нас нет.

Ну, а если вы и надумали приобрести недвижимость за границей, то не мешало бы подойти к этому вопросу со всей обстоятельностью, изучив все подводные камни и заранее продумав пути отступления.

…А по мне так – где родился, там и пригодился. Главное, пребывать в гармонии прежде всего с самим собой…