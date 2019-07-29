Покраска металлоконструкций — зачем нужна, где используется и каков спрос на эту услугу?

18:04

Что вообще включает в себя загадочное слово "металлоконструкции" и где их можно встретить в обычной жизни?

Начнём с того, что, например, в Москве, как в и любых других крупных городах, на улице можно увидеть множество разных конструкций из металла. Все эти конструкции выполняют абсолютно разные функции, от рекламных до хозяйственно-бытовых: деловые центры, жилые комплексы, общественные здания, рекламные щиты — у всех них есть одна общая особенность, которая объединяет их.

Фото с сайта tigris-alp.ru

Коррозия металла — очень распространённая проблема для, собственно, металлических изделий. Особенно сильно это касается тех конструкций, которые напрямую контактируют с окружающей природой и принимают на себя удар в виде зачастую неблагоприятных погодных условий.

Но было бы странно, если бы человечество просто смирилось с коррозией построенных им грандиозных конструкций и регулярно утилизировало бы их по этой причине. Согласны?

Одним из вариантов решения проблем и является покраска металлоконструкций специализированными синтетическими красками, используя которую можно значительно сократить риски коррозии. Но, помните, металл перед работами обязательно нужно очистить от грязи и иных отложений. Обычно это делается пескоструйным методом.

Пескоструйная обработка металла – это высокоэффективная очистка, неспроста пользующаяся своей популярностью не только у промышленников, но и в куда более бытовых вопросах. Данная обработка помогает очистить разные поверхности от массы загрязнений, следов коррозии, масляных пятен, остатков формовочных смесей.

Финишным этапом покраски металлоконструкций должно стать нанесение слоя защитного лака.

Итак, примерный план работ выглядит так:

1. очистка конструкции от старых слоёв краски

2. обезжиривание поверхности

3. нанесение грунтовки

4. непосредственно покраска

5. нанесение защитного лака (это необязательный, но желательный пункт)

Мы связались с компанией, занимающейся промышленным альпинизмом, чтобы уточнить, насколько востребована данная услуга в Москве, на что представители копании Тигрис https://tigris-alp.ru/) сообщили, что покраска для предотвращения ржавчины действительно популярна на территории нашей столицы, спрос уверенно растёт последние годы. А это значит, всё больше и больше фирм и частных владельцев металлоконструкций более ответственно относятся к своей собственности, помнят и понимают древнюю истину "скупой платит дважды".