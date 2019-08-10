Садовые скамейки: оазис красоты и уюта

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Уютный уголок для отдыха в любом месте сада поможет создать скамейка

Садовая скамейка – отличный выбор для создания красивого, уютного, удобного места для отдыха и проведения досуга. С ее помощью можно разграничить пространство, подчеркнуть особенность участка, замечательно украсить сад.

Скрытая между деревьями и вьющимися растениями, она создаст уединенную и романтическую атмосферу. Ее также можно гармонично сочетать с другой садовой мебелью: столиками, стульями, креслами.

Материалы для изготовления скамеек

В ландшафтном дизайне могут использоваться:

- Деревянные садовые скамейки. Натуральное дерево отлично подходит для создания красивых и удобных скамеек, которые прекрасно дополнят практически любой ландшафт. Особенно эффектно смотрятся изделия, украшенные резьбой. Если уже точно знаете, что вам нужны именно деревянные скамейки, то обратите внимание на отечественный бренд EuroVazon.

- Садовые скамейки из камня. Для их изготовления чаще всего применяется мрамор или кварцит, а также необработанный камень. Такие образцы сочетают в себе внешнюю красоту и долговечность.

- Металлические скамейки для сада. Отличаются хорошей износостойкостью, надежностью и прочностью. Большой популярностью пользуются ажурные кованые скамейки, а особым шармом обладают искусственно состаренные лавочки.

- Садовые скамейки из пластика. Представлены в большом разнообразии расцветок, легкие и практичные. Пластиковые скамейки не требуют сложного ухода, а также можно быстро менять их месторасположение по своему усмотрению.

Садовая мебель может быть и комбинированной, создаваться сразу из нескольких материалов. В числе наиболее популярных лавочек те, что сочетают металл и дерево. Сейчас можно также подобрать красивые скамейки для сада, созданные из камня и металла, дерева и элементов художественной ковки. Прочная металлическая основа может дополняться эффектной ротанговой спинкой.

Где установить садовую скамейку

Для установки садовых скамеек зачастую выбирается живописной уголок приусадебного участка. Удачным вариантом станет тихое и уютное место, где можно расслабиться и хорошо отдохнуть, любуясь окружающими красотами.

Скамейки можно расположить:

- Возле декоративных водоемов, вдоль садовых дорожек или поблизости с домом.

- На лужайке, среди цветов или зеленого коврика травы.

- Возле живой изгороди, беседки или арки, украшенной зелеными насаждениями.

- Поблизости с клумбами или огородом, чтобы отдыхать после работ по уходу за участком.

Уютный уголок для отдыха в любом месте сада поможет создать скамейка с аркой. Обычно поблизости с такой конструкцией высаживаются быстрорастущие вьющиеся растения, которые делают местность еще более красивой и живописной. Для этого хорошо подходит: клематис, плетистая роза, девичий виноград, плющ, актинидия, хмель обычный.