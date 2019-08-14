Как устроить сливную канализацию?

16:54

Многие владельцы дачных домов часто задумываются над тем, как происходит строительство сливной канализации и каким образом его правильно выполнить

В этом случае стоит знать о том, что сливную канализацию можно реализовать двояко - в виде всем известной трубной системы, а также благодаря современной системе очистки сточных вод, известной под названием септик. Строительство сливной канализации подразумевает соблюдение всех норм и стандартов, благодаря которым осуществляется правильная подача и вывод стоковых вод из канализационной системы.

Проложить трубы — это только полдела

Следует помнить о том, что любое строительство сливной канализации требует точного расчета длины труб, их уровня нахождения в земле, а также угол наклона для вывода воды из системы. Одним словом, к данному строительству следует подходить со всей ответственностью. Если же вы не послушаете эти советы, то можно ожидать скорого образования засора в трубе. При этом своими силами зачастую очень сложно справиться с этим.

Тогда у вас обязательно возникнет вопрос о том, как прочистить канализацию

Если речь пойдёт о чём-то более серьёзном, чем маленький дачный домик (например, производство), то в ход идёт решетка дробилка — приспособление, которое измельчает все твёрдые отходы и не допускает возникновения засоров.

Для бытового варианта тоже применяются специальные методы и приспособления, которые способны самым оптимальным образом избавиться от засора. Если вы все же соберетесь избавиться от засора своими силами, то желательно использовать специальный канализационный трос, имеющий на своем конце закрученные пружины, способствующие лучшему выводу скопившихся инородных тел в трубах.

В самых плохих случаях бывает нужна даже полная замена того или иного участка канализационной системы. Для регуляции напора подачи воздуха и воды разработан специальный клапан обратный канализационный. Он изготовляется на заводе-производителе и зачастую идет в комплекте с канализационными узлами.

Его стараются устанавливать в канализационные шахты, потому что при достаточно сильных морозах он промерзает и его очень сложно провернуть для регуляции подачи. Часто эти клапаны делают таким образом, чтобы влияние человека на них было минимальным, а еще лучше, когда человек вообще не контролирует этот процесс. Все происходит от силы давления, которое создается в канализационных трубах.