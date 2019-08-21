Как продать квартиру выгодно и быстро? Простые советы от профессионалов

19:27

Театр начинается с вешалки, а самостоятельная продажа жилья – с размещения объявления

В этом деле есть свои правила, соблюдение которых позволяет осуществить желаемую сделку в короткие сроки и с высокой выгодой.

Основные функции, которые выполняет объявление, следующие:

• привлечение внимание максимального количества потенциальных покупателей;

• освещение основных характеристик жилья, его преимуществ перед конкурентными предложениями.

Формирование грамотного текста объявления – сложная, но выполнимая задача.

Чтобы объявление работало, составить его нужно с учетом правил, сложившихся на рынке жилья в последние десятилетия. Важно учитывать особенности носителя, на котором планируется поместить заметку. На сайте https://festima.ru/ можно опубликовать развернутое, многословное описание, а в газетной колонке придется ограничиться лишь ключевыми критериями.

В первую очередь необходимо перечислить основные параметры жилья: район, квадратуру, этажность строения и этаж, на котором расположена квартира, число жилых комнат, высоту потолков, информацию о проектировании санузла. Следует указать материал, из которого построено жилое здание. Год постройки стоит отметить, если здание построено не более 15 лет назад.

Желательно также поместить информацию о том, в каком состоянии находится продаваемое жилье, какой сделан ремонт. От общих фраз лучше отказаться. Стоит указать, какие в квартире окна, пол, потолки, установлены ли счетчики на приборах, есть ли встроенная мебель и техника.

Важно охарактеризовать инфраструктуру района. Положительную роль при выборе жилья сыграет шаговая доступность остановок общественного транспорта, продуктовых магазинов, учебных учреждений, игровых площадок, парковых зон, парковок.

Важно крепко держаться за адекватность. Конечно, к явным недостаткам жилья привлекать внимание не стоит, но и преувеличивать достоинства также опасно. Покупатель не должен разочароваться при первом осмотре.

Цену в объявлении следует указать. Это поможет синхронизировать спрос и предложение, избавив от шквала звонков интересующихся, но не располагающих необходимыми финансами людей. Для привлечения внимания можно добавить пометку «торг уместен», если это действительно так.

Желательно отметить в тексте, что все необходимые юридические моменты улажены, документы к сделке готовы, если это соответствует действительности. Если квартира с обременением, то лучше в объявлении не акцентировать внимание на этом моменте, а оповестить потенциального покупателя при личной встрече. Так больше шансов договориться о сделке.

Не стоит привлекать внимание клиентов пометкой «срочно». Эффект, скорее всего, будет противоположным. Спешка при продаже ассоциируется у людей с мошенничеством, аферой.

Фотографии станут весомым плюсом в объявлении, если они представляют жилье в выгодном свете. Снимки должны отражать приоритетные стороны квартиры: хорошую освещенность, просторность, чистоту, уют, ухоженность. Именно фотоматериалы формируют первое впечатление, от которого на 50% будет зависеть, состоится первый визит покупателя или нет.