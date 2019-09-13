Греция начнет давать гражданство за инвестиции

17:17

Правительство Греции намерено запустить программу предоставления гражданства инвесторам, покупающим в стране недвижимость, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на греческие СМИ.

Для того чтобы получить греческое гражданство, иностранцам нужно будет инвестировать в недвижимость в Греции по меньшей мере €2 млн. Предполагается, что греческая программа будет предусматривать ограничение максимального количества человек, которые смогут получить гражданство таким образом: не более 200 человек в год.

Сейчас в Греции уже действует программа, в соответствии с которой иностранцы, не являющиеся гражданами ЕС, могут получить пятилетний вид на жительство, если они инвестируют в недвижимость в стране от €250 тыс.

В некоторых странах ЕС, в том числе на Кипре, на Мальте и в Австрии, действует подобная схема получения гражданства иностранцами, инвестирующими в местную недвижимость. Правила греческой схемы будут похожи на те, что действуют на Кипре.