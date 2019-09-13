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Греция начнет давать гражданство за инвестиции

17:17 13.09.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Правительство Греции намерено запустить программу предоставления гражданства инвесторам, покупающим в стране недвижимость, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на греческие СМИ.

Для того чтобы получить греческое гражданство, иностранцам нужно будет инвестировать в недвижимость в Греции по меньшей мере €2 млн. Предполагается, что греческая программа будет предусматривать ограничение максимального количества человек, которые смогут получить гражданство таким образом: не более 200 человек в год.

Сейчас в Греции уже действует программа, в соответствии с которой иностранцы, не являющиеся гражданами ЕС, могут получить пятилетний вид на жительство, если они инвестируют в недвижимость в стране от €250 тыс.

В некоторых странах ЕС, в том числе на Кипре, на Мальте и в Австрии, действует подобная схема получения гражданства иностранцами, инвестирующими в местную недвижимость. Правила греческой схемы будут похожи на те, что действуют на Кипре. 

Темы: Греция, Недвижимость
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Комментарии читателей
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13.09.2019, 23:09
Гость: по меньшей мере €2 млн.

Интересно, какой идиот будет вбухивать в жилье в Греции 2 лимона евро?
Та жилье дешевле грязи.
13.09.2019, 20:52
Гость: что эти мигранты уже имеют делать

Отвечаю сразу: требовать хрошее жилье, хорошее пособие, бесплатную медпомощь (включая стоматологию) и воссоединение семей.
Т.е. весь кагал за наш счет сюда привезти, кормить, поить и обеспечивать.
А рожа не треснет?
13.09.2019, 20:42
Гость: грек

Моня сегодня все-дают, желающих мало!
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