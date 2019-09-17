Обзор. Тяжёлая техника в современном строительстве

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В современном строительстве невозможно обойтись без тяжелой техники

Специальное оборудование позволяет осуществлять оперативное и качественное возведение жилых домов, торговых центров, аэродромов, эстакад, мостов. Среди изобилия строительной техники особенной популярностью пользуются бульдозеры, экскаваторы, катки и краны от производителей Komatsu, Caterpillar, Hitachi. Механизмы перечисленных брендов надежны и производительны. С их помощью могут быть решены сложнейшие строительные задачи.

Особенности бульдозеров

Бульдозер - это землеройная машина, которая передвигается за счет мощных гусениц. Техника оснащается специальным отвалом, благодаря которому осуществляется послойное перемещение грунта, полезных ископаемых и дорожно-строительных материалов. Нередки случаи, когда бульдозер используется в качестве пресса для гибких деталей и для проведения ремонта дорог.

Экскаваторы

Эти землеройные машины обладают функцией разгрузки и погрузки. Основные работы в строительстве техника выполняет при помощи ковша. Высокая мощность позволяет работать с мерзлым, скальным грунтом. Без экскаваторов не обходятся землеройные работы при обустройстве каналов, траншей, котлованов. Для увеличения производительности техника может быть дополнена навесным оборудованием. В этом случае строительные работы проводятся намного эффективнее. По принципу действия экскаваторы подразделяют на такие группы:

• многоковшовые: способны работать непрерывно;

• одноковшовые: работы на такой технике проводятся циклически.

Экскаваторы также различают по ходовой части. Покупателям доступны колесные, шагающие, а также гусеничные модели. Каждый из перечисленных типов подходит для определенного вида работ.

Катки - ключевые характеристики

Каток - это дорожно-строительная техника, предназначенная для уплотнения асфальта и других видов дорожного покрытия. Передняя часть такого оборудования оснащена цилиндром. Благодаря солидному весу осуществляется эффективное утрамбовывание уложенного покрытия. Для получения ровного и качественного покрытия достаточно единственного прохода катком от ведущего производителя техники.

Краны

Основное предназначение строительного крана - транспортировка груза при помощи захватывающего механизма. Оборудование различается по грузоподъемности, углу вращения стрелы, а также по виду опоры и захвата. Оснащение крана может быть различным. Как правило, техника дополняется магнитными устройствами, ковшом или мощными механизмами, которые без труда поднимают контейнеры. Краны незаменимы не только на строительных площадках, но и в портах, на заводах и складах для перемещения тяжелых грузов.

Эксплуатация и ремонт

Строительное оборудование от ведущих производителей отличается высокими эксплуатационными характеристиками. Помимо этого, такие агрегаты без труда поддаются ремонту. Для восстановления работоспособности системы достаточно определить неисправность и установить новые запчасти Caterpillar или любой другой общепризнанной фирмы-производителя. При грамотном обслуживании техника способна работать десятки лет.