Разновидности входных дверей

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Входная дверь – важный элемент любого современного дома. Он защищает здание от уличного воздуха, шума, блокирует доступ в жилище посторонним лицам

Входная дверь должна быть прочной, надежной, иметь привлекательный внешний вид. На современном рынке представлены высококачественные дверные конструкции, изготавливаемые из различных материалов. Традиционным вариантом являются деревянные изделия. Также выпускаются металлопластиковые модели. Максимальной популярностью сегодня пользуются входные двери металлические, сочетающие в себе такие преимущества, как высокая прочность, долговечность, практичность в использовании.

Установив на входе в свой дом или квартиру высококачественную дверную конструкцию от металла, вы надежно защитите жилище от взлома, уличного воздуха, посторонних взглядов.

Что учитывать при выборе металлической дверной конструкции?

Двери, сделанные из металла, характеризуются повышенной прочностью, а также стойкостью к взлому. Главными характеристиками таких изделий являются:

- толщина обшивки;

- размеры дверного полотна;

- наличие ребер жесткости.

Выбирая подходящую модель, следует отдавать предпочтение конструкциям, сделанным из более толстого, качественного металла. Однако нужно учитывать, что с увеличением толщины повышается и вес дверного полотна, в связи с чем быстрее потребуется замена петель. Толщина дверного полотна оказывает самое непосредственное влияние не только на безопасность жилища, но и на уровень его защиты от холода и шума. Поэтому в частных домах обычно устанавливают двери, сделанные из толстого металла. А для установки в отапливаемом подъезде можно использовать конструкцию, изготовленную из более тонкого материала.

При выборе входной двери необходимо уделить внимание и толщине слоя используемого утеплителя, а также качеству утеплительного материала. Делая выбор, обязательно обратите свое внимание и на такие конструкционные элементы приобретаемого изделия, как ручка, глазок, замок, противосъемные штыри, дверная коробка и пр.

Где можно купить?

Большой ассортимент дверных конструкций представлен в магазине Маркет-двери, сайт которого можно найти пройдя по ссылке вначале текста. Здесь продаются изделия высокого качества, снабженные различными внешними покрытиями – порошковым напылением, МДФ-накладками, шпоном и т.д. На сайте представлено более 1000 разных моделей входных дверей и более 5000 межкомнатных, вам будет из чего выбрать.