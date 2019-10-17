Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

11:59

Совет Федерации отклонил предложенную Минэкономразвития редакцию законопроекта об "углеродном сборе", который предложил ввести в России глава Роснано Анатолий Чубайс, пишут "Известия".

Согласно проекту закона, для предприятий необходимо установить общий максимально допустимый объем прямых выбросов парниковых газов. В случае превышения установленной квоты организации с 2025 года должны будут выплачивать "углеродный сбор".

В Совете Федерации считают, что новый платеж для предприятий может негативно сказаться на динамике роста экономики и создаст дополнительную фискальную нагрузку на бизнес. Сенаторы сомневается в эффективности предложенных мер в том числе и потому, что в законопроекте отсутствует "ясность относительно ставок устанавливаемого сбора, параметров расчета целевых показателей": ставки будут определены правительством только через пять лет после вступления в силу закона.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) опасаются, что "углеродный сбор" спровоцирует рост тарифов ЖКХ для населения и увеличение темпов инфляции.

В правительстве планируют обсудить документ в ближайшие дни.