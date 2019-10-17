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Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

11:59 17.10.2019
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Совет Федерации отклонил предложенную Минэкономразвития редакцию законопроекта об "углеродном сборе", который предложил ввести в России глава Роснано Анатолий Чубайс, пишут "Известия".

Согласно проекту закона, для предприятий необходимо установить общий максимально допустимый объем прямых выбросов парниковых газов. В случае превышения установленной квоты организации с 2025 года должны будут выплачивать "углеродный сбор". 

В Совете Федерации считают, что новый платеж для предприятий  может негативно сказаться на динамике роста экономики и создаст дополнительную фискальную нагрузку на бизнес. Сенаторы сомневается в эффективности предложенных мер в том числе и потому, что в законопроекте отсутствует "ясность относительно ставок устанавливаемого сбора, параметров расчета целевых показателей": ставки будут определены правительством только через пять лет после вступления в силу закона.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) опасаются, что "углеродный сбор" спровоцирует рост тарифов ЖКХ для населения и увеличение темпов инфляции. 

В правительстве планируют обсудить документ в ближайшие дни.

Темы: Жилищно-коммунальное хозяйство в России, Налогообложение в России
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Комментарии читателей
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17.10.2019, 16:06
Гость: ABCD

Ну вот, дожились мы и до "налога на воздух".
Остаётся только внятно объяснить народу, а куда вообще пойдут денежки от налога на "воздух"?
Не смешно, власть уже по сути изобретает ПОБОРЫ оформляя их в ПРЕДЛОГИ.
Ни копейки из этих денег НЕ пойдёт на экологию, пожары лесов по всей России наглядно показали- природоохранных систем в России НЕ существует!
Пр-во (как было сказано ранее) создаёт в стране "денежный голод" просто проводя конфискационную политику по выкачиванию из карманов народа любых денег.
Систему "понесло", путинизм уже давно неадекватен, расписавшись в полной недееспособности либералы делают то, что единственное по сути умеют- отнимают и крадут всё до чего могут дотянутся.
17.10.2019, 15:15
Гость: ...

Зачем нужны такие статьи? Нервы пощекотать? Так у нас и без того такая жизнь, что не забалуешь..
А тут ещё «дровишек» в костёр подкидывают.
17.10.2019, 14:24
Гость: В.С. Черномырдин

Представлять Анатолия Борисовича нет необходимости. Все его знают, кто не знает — узнает.
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