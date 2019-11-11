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СМИ узнали о 19 квартирах семьи Асада в Москва-Сити

16:12 11.11.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Семья президента Сирии Башара Асада за последние шесть лет приобрела как минимум 19 квартир на территории Москва-Сити. Вся недвижимость оценивается в сумму порядка 40 миллионов долларов.

Как сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные антикоррупционной неправительственной организации Global Witness, начиная с 2013 года семья сирийского президента купила дорогостоящие апартаменты в Москве. В частности стало известно о 18 квартирах в жилом комплексе «Город столиц» и одной, расположенной в башне «Федерация».

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле не знают о приобретении Асадом недвижимости в России.

«Я не знаю, соответствует ли эта информация действительности, но Россия — это абсолютно свободный рынок. Очень много как граждан России, так и граждан других стран, иностранцев покупают здесь объекты недвижимости», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Он отметил, что подобная практика широко распространена и является абсолютно нормальной.

Темы: Москва, Сирия, Недвижимость, Рынок недвижимости в России
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Комментарии читателей
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11.11.2019, 23:38
Гость: Поправочка

Есть Федеральный бюджет. Есть бюджеты субьектов Федерации. Того бюджета, про который Вы пишите, не существует.
11.11.2019, 23:02
Гость: Человек

Сильно сомневаюсь в достоверности этой информации.
11.11.2019, 21:37
Гость: Не, а что

им в киеве покупать?
Все комментарии (30)
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