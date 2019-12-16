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В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке

14:07 16.12.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Дмитрий Юрков, член комитета по бюджету Госдумы, обратился к вице-премьеру Виталию Мутко с предложением внести поправку в законопроект «О внесении изменений в Жилищный кодекс», позволяющую переселять жильцов аварийных и ветхих домов за счет ипотеки.

По информации газеты «Известия», ставка по такой ипотеке не сможет превышать 3%, а первый должен будет оплачивать Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Как отмечается в документе, жильцам аварийных домов исключено массовое предоставление ипотечных кредитов на общих условиях. «Ситуация могла бы в корне измениться, если бы Фонд содействия реформированию ЖКХ взял на себя обязательства по внесению первоначального взноса и значительной части периодических платежей», а годовая ставка по ипотеке для малоимущих россиян составляла не более 3% годовых.

Также предлагается ограничить затраты на ипотеку - после уплаты ежемесячного взноса на семью должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов. 

Инициативу поддержали в «Справедливой России» и ЛДПР, при этом в КПРФ усомнились, что у граждан имеются деньги на ипотеку (в подобных домах проживают в основном малоимущие граждане) и предложили более детально изучить данное предложение.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Вторичное жилье в России, Ипотека в России, Недвижимость
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Комментарии читателей
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16.12.2019, 19:05
Гость: Мах

Ой мудрёно. То есть малоимущим ипотеку, да такую, чтобы после выплаты осталось не менее двух прожиточных минимумов.Интересно, и на какой это тогда получается срок? Лет на 150-200? Даже если без процента, а он есть, хоть и льготный, в виде особой милости.
Короче - Мутко в своём репертуаре. Опять у него - ай спык фром мой хард...
16.12.2019, 18:48
Гость: Госдума:

государство - это наша корова, и мы ее доим.
16.12.2019, 17:15
Гость: gmogol

только один вопрос, риторический: сколько стоит признать дом аварийным?
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