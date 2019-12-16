В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке

14:07

Дмитрий Юрков, член комитета по бюджету Госдумы, обратился к вице-премьеру Виталию Мутко с предложением внести поправку в законопроект «О внесении изменений в Жилищный кодекс», позволяющую переселять жильцов аварийных и ветхих домов за счет ипотеки.

По информации газеты «Известия», ставка по такой ипотеке не сможет превышать 3%, а первый должен будет оплачивать Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Как отмечается в документе, жильцам аварийных домов исключено массовое предоставление ипотечных кредитов на общих условиях. «Ситуация могла бы в корне измениться, если бы Фонд содействия реформированию ЖКХ взял на себя обязательства по внесению первоначального взноса и значительной части периодических платежей», а годовая ставка по ипотеке для малоимущих россиян составляла не более 3% годовых.

Также предлагается ограничить затраты на ипотеку - после уплаты ежемесячного взноса на семью должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов.

Инициативу поддержали в «Справедливой России» и ЛДПР, при этом в КПРФ усомнились, что у граждан имеются деньги на ипотеку (в подобных домах проживают в основном малоимущие граждане) и предложили более детально изучить данное предложение.