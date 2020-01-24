Гранитный памятник – оптимальное решение для надгробного монументального комплекса

13:45

Смерть, забирающая людей в иной мир, заставляет близких родственников и друзей испытывать непоправимую утрату

Чтобы надолго сохранить память о родном человеке, большинство их них занимаются оборудованием на могиле мемориального комплекса. Для выполнения его элементов используются различные материалы, которые характеризуются различной структурой, прочностными показателями, цветом и стоимостью. Наиболее популярными считаются памятники из гранита. Они сочетают в себе много положительных характеристик. По доступной стоимости каменную ритуальную продукцию предлагает компания «Стелла-Память».

Главные преимущества гранитных памятников

Основное преимущество памятников из натурального камня – высокий уровень прочности. Природный материал стойко переносит негативное влияние окружающей среды. Он сохраняет свою первоначальную форму, цвет и структуру под воздействием ультрафиолетовых лучей, сильных дождей, осадков в виде снега, порывов ветра. На элементы мемориальных сооружений наносятся прощальные надписи, биографический данные и портреты умерших людей. Изображения не теряют своей четкости и правильности форм в течение длительного времени.

Красивые памятники из гранита изготавливаются из черного камня. Такой цвет способен максимально полно передать горе и боль утраты. Надгробное сооружение из природного материала имеет много положительных качеств:

- долговечность;

- высокие показатели экологичности;

- удобность и простота ухода;

- наличие пыле- и водоотталкивающих свойств;

- эстетическая привлекательность;

- приемлемая цена.

Особенности изготовления памятников из гранита

В процессе производства надгробных каменных сооружений используются цельные куски гранита. Чтобы получить необходимую форму, используются специальные инструменты. При полировке гранит приобретает абсолютную гладкость и приятный блеск. Это значительно увеличивает эстетические показатели будущего памятника. Нанесение надписей и портретов умерших людей осуществляется с помощью компьютерной установки. Она гарантирует точную передачу всех деталей изображений. В компании «Стелла-Память» можно не только заказать изготовление гранитного памятника, но и услуги для его установки на кладбище. Мемориальный комплекс можно дополнить ограждением, столиком со скамейками, декоративными вазами. Форма и размер элементов надгробного сооружения зависит от личных преимуществ и требований заказчиков.

По материалам сайта https://www.stella-pamyat.ru/