Есть ли разница в спросе на одесские квартиры первичного фонда и вторичного?

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Одесса не перестает сдавать свои высокие позиции в рейтингах привлекательности и востребованности

Речь идет не только о сезонном туризме. Приморский город все больше заманивает с помощью карьерных перспектив (все больше крупных украинских и международных компаний открывают тут свои филиалы), а также качественного жилья, причем как первичного, так и вторичного. Купить квартиру в Одессе можно через https://premier-odessa.com.ua.

За последние годы одесский рынок существенно пополнился интересными предложениями по покупке квартир. Первичное жилье продается, преимущественно, от застройщиков, которые продолжают активно возводить свои новые объекты по всему городу. Тем не менее, есть предложения от самих владельцев, которые стремятся просто заработать. Они покупали площади на стадии строительства по более низкой цене и теперь продают подороже. Вполне себе стандартная практика.

С квартирами, относящимися к вторичному жилому фонду, все несколько иначе. Они могут продаваться по причине, что собственник решил приобрести себе жилье в новом жилом комплексе, более презентабельную квартиру или вовсе переезжает за границу. Такая тенденция наблюдается в последние годы. Причиной тому отмечают рост доходов населения Украины, а потому все больше желающих могут позволить себе обзавестись приличным жильем или же отправиться в другую страну.

Стоит отметить, что по части спроса, квартиры на первичке и вторичке идут шаг в шаг. Кто-то предпочитает довольствоваться всеми удобствами современного жилья, которые предлагаются в новостроях, включая свободные планировки, роскошный дизайн и многое другое. Кому-то по душе классика пусть и с элементами современности (например, коммуникации в старых домах уже поменяны или это еще предстоит сделать). Кроме того, у каждого типа квартиры есть свои плюсы и минусы, а также неповторимый шарм и атмосфера. Естественно, собственник также вносит свои изменения.

Рынок квартир в Одессе не стоит на месте. Он находится в постоянном движении благодаря строительству новых жилых комплексов. Специалисты компании «Премьер» постоянно следят за процессом, а потому в курсе всех новинок. Это позволяет каждому обратившемуся в компанию клиенту быстро и легко обзавестись подходящим объектом. Главное лишь уточнить сотрудникам, каким требованиям должна отвечать желаемая недвижимость, чтобы максимально сократить время, которое будет потрачено на поиски и подбор, ведь, как уже было сказано выше, рынок пестрит актуальными предложениями.