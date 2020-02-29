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Особенности купли-продажи квартиры в Москве

01:49 29.02.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская

Покупка недвижимости в Москве часто бывает сопряжена с множеством рисков 

Покупатель может и не догадываться, что сделка в какой-то момент начинает казаться проблемной или выясняется, что она очень рискованная. Причем это касается как вторичного, так и первичного рынка жилья, а также покупки квартир по условиям ипотечного кредитования.

Особенности продажи и покупки квартиры в Москве

Столичный рынок наиболее привлекателен для недобросовестных игроков. Поскольку цена за квадратный метр выше, чем в любом другом городе России, то и риски заключать сделку всегда будут выше средних. При покупке квартиры в столице всегда обращайте внимание на следующие факторы:

1. Количество прописанных человек на жилой площади. Иногда информация из государственных реестров говорит прямо о том, что сделка может быть проблемной.

2. Чтобы купить квартиру, мало просто выбрать район и дом. Нужно еще и обязательно узнать, в каком состоянии конкретное жилье. С виду все может казаться прекрасно, но на самом деле во многих домах, вне зависимости от года постройки, есть проблемы. Например, с вентиляцией, звукоизоляцией и так далее. Риелтор может подсказать, где лучше всего покупать недвижимость.

3. Цена за квадратный метр. Это извечная дилемма покупателя и продавца, ведь первый хочет купить объект как можно дешевле, а второй продать как можно дороже. Именно поэтому риелторы адекватно оценивают и сам район расположения объекта, и конкретный объект. В итоге, получается прийти к общему соглашению, которое оптимально и выгодно для обеих сторон.

Почему сопровождение сделки должно вестись профильным агентством?

Обращаясь в агентство недвижимости, клиент получает самое главное – юридическое и финансовое сопровождение. Начиная с первичного анализа документов и заканчивая тем, что вычитывается буквально каждая бумажка, каждая строчка договора. Благодаря тому, что в агентстве функционирует юридический отдел, сделки сопровождаются по всем нормам законодательства. Мошенничество как со стороны покупателя, так и со стороны продавца полностью исключено, ведь выявляется на самой ранней стадии.

Обратите внимание, что операции с недвижимостью в Москве рискованными могут быть не только на вторичном рынке, но и при оформлении ипотеки. Поскольку ипотека – чуть ли не единственный вариант покупки новой квартиры с минимальным первоначальным взносом, стоит внимательно отнестись к выбору застройщика и проверке его репутации. В случае ошибки сумма, которую клиент потеряет на сделке, будет очень большой.

Темы: Для жизни, Недвижимость
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