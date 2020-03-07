В Москве построят быстровозводимый инфекционный медицинский центр

16:49

Специалисты столичного строительного комплекса начали проработку концепции быстровозводимого временного инфекционного центра, сообщает ТАСС.

По данным агентства, здание построят по современным технологиям согласно поручению мэра столицы Сергея Собянина.

Первоочередной задачей сейчас является рассмотрение вариантов расположения данного центра. Кроме того, нужно проработать механизмы по обеспечению медцентра всем необходимым, а также просчитать сроки и способы его строительства.

В проекте центра предусмотрят медицинские боксы для пациентов, помещения для дезинфекции, санитарный пропускной пункт, а также комнаты для персонала на время работы центра и парковку для машин.

Отмечается, что для реализации проекта центра будет создан специальный оперативный штаб по контролю за строительными работами.