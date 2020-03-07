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В Москве построят быстровозводимый инфекционный медицинский центр

16:49 7.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Специалисты столичного строительного комплекса начали проработку концепции быстровозводимого временного инфекционного центра, сообщает ТАСС.

По данным агентства, здание построят по современным технологиям согласно поручению мэра столицы Сергея Собянина. 

Первоочередной задачей сейчас является рассмотрение вариантов расположения данного центра. Кроме того, нужно проработать механизмы по обеспечению медцентра всем необходимым, а также просчитать сроки и способы его строительства.

В проекте центра предусмотрят медицинские боксы для пациентов, помещения для дезинфекции, санитарный пропускной пункт, а также комнаты для персонала на время работы центра и парковку для машин.

Отмечается, что  для реализации проекта центра будет создан специальный оперативный штаб по контролю за строительными работами.

Темы: Коронавирус, Москва
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Комментарии читателей
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08.03.2020, 03:49
Гость: саша

элементарно. на это будут выделаться большие деньги, а большие деньги достаются всегда только Москве. Поэтому после любой катастрофы лечиться со всей России везут самолетамы в Москву. В результате все другие регионы не развивают медицину и остаются у разбитого корыта
07.03.2020, 21:53
Гость: Филолух от Бога

Что Вы? За эту сумму только стойку для капельницы, годика через три- четыре поставят.
07.03.2020, 21:51
Гость: Филолух от Бога

"Проработку концепции... проработать механизмы... создать штаб... ". А как же, знакомо,- такие родные слова. Про оцифровать всю эту лепоту сказать забыли.
В Москве нет ни одной инфекционной больницы?
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