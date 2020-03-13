О выборе строительного материала для возведения дома

15:27

Итак, вы решили строить свой собственный дом. Это - мечта, и она может сбыться

Остается только сделать правильный выбор строительных материалов. Еще в 1889 году в Чехии был произведен первый блок газосиликата, а он, как выявилось, по своим химическим и физическим свойствам намного лучше, чем, скажем, такие материалы, как кирпич, керамзитобетон, керамические или блоки из дерева.

Не каждый материал, на основе которого изготавливается блок для стен, может подходить для любой конкретной строки. Поэтому то и определиться с правильным и совсем не тривиальным, как кажется на первый взгляд, выбором, достаточно сложно. Блоки газосиликатные имеют разные сорта, размеры и плотность.

Сегодня многие специалисты строительной сферы пришли к единодушному выводу, что именно блоки газосиликатные и пеноблоки со своими многими плюсами - и есть тот самый оптимальный выход в решении выбора материалов для стен при строительстве дома. Как показывает практика, эти строительные материалы имеют:

- малый вес (что очень важно при строительстве многоэтажных строений);

- достаточно высокую прочность и теплоемкость;

- они пожаробезопасны, морозостойки и экологичны;

- высокий уровень шумопоглощения;

- малую усадку при длительной эксплуатации.

Несколько слов о технологии укладки

Когда возводится строение, то очень важным является вес (плотность) используемого материала, так как именно от этого показателя чаще всего зависит выбор и область его применения. Что касается газосиликатных блоков, то они, в отличие от других, достаточно легкие пористые строительные материалы, в составе которых есть: совсем малая доля цемента, смесь извести плюс молотый кварцевый песок. По таким качествам, как теплоизоляция и теплопроводность, газосиликатные блоки и пеноблоки превосходят кирпич в шесть раз.

Их очень легко класть, так как благодаря стабильной геометрии и точным их размерам, в итоге получается идеально ровная поверхность. Слой шва очень тонкий, поэтому подгонки блока к блоку не требуется - а это уже существенная экономия расходов и низкая себестоимость всего строительства. Эти материалы используются в производстве без проведения специальной дополнительной подготовки к работе. Их легко пилить, сверлить и резать - а это залог достаточно быстрой оперативной кладки блоков, которая по времени быстрее, в сравнении с кирпичной, в целых четыре раза!

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С применением качественного специального технологического оборудования и новых технологий производители газобетонных и пеноблоков обеспечивают этим строительным материалам высокие потребительные показатели. Использование блоков из газосиликата, как и пеноблоков, экономически очень целесообразно, так как они гораздо дешевле аналогов из кирпича. Благодаря своей пористой структуре, пеноблоки также очень легкие, что дает возможность выполнения кладки даже одному специалисту. А это, в свою очередь, значительно снижает поиски рабочих рук и, как следствие, оплату труда.

Применяя в оформлении эркеров, фасадов, колонн и фронтонов газосиликатные блоки и пеноблоки, застройщики могут максимально использовать весь декоративный и архитектурный потенциал этого современного качественного материала. Есть прекрасная возможность получить необходимое количество уступов и изломов в стенах строений и любую, даже самую сложную, прорисовку фасада помещения.