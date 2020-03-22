Обустройство небольшого жилого пространства

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Организация небольшого пространства, хотя и требует многих усилий, дает много возможностей

Ключ к свободе в вашем собственном доме - умелое использование цвета. Усилия, приложенные к использованию каждого сантиметра поверхности, определенно вознаградят конечный результат.

Молодые люди, вступающие во взрослую жизнь, часто мечтают о собственном уютном уголке. Однако для строительства дома или покупки квартиры требуются значительные средства. По этой причине многие пары решают купить однокомнатную квартиру - тесную, но свою - по народной поговорке. Так как же вы обустроите уютную квартиру с минимальным пространством? В этом нет ничего сложного. Просто изучите несколько умных способов.

Использование цвета

В дизайне небольших интерьеров одну из главных ролей должны играть цвета, правильный выбор которых обеспечит удачную аранжировку помещения. Размер квартиры определяет выбор конкретного тона краски, которой вы будете красить стены. Каждое пространство чем-то отличается от других, поэтому важен индивидуальный подход к задаче.

Хорошим решением является использование ярких цветов, отражающих свет. Благодаря этому вы будете оптически увеличивать площадь и избегать хаоса, который в данном случае не является вашим союзником. Монохромное оформление комнат сейчас очень модно. Популярный белый цвет, используемый во всех предметах интерьера, будет идеальным здесь - вы получите впечатление легкости. Это также отличная база для любого современного интерьерного стиля.

При выборе цвета интерьера часто имеют значение даже самые мелкие нюансы. Например, белый выглядит красиво в сочетании с нежно-серым. Если мы выбираем более сильные акценты, стоит выбрать краски холодных тонов, благодаря которым комнаты будут казаться намного просторнее. Потолок должен оставаться также белым, что сделает помещение оптически расширенным.

Зеркало - мастер иллюзий

Небольшие квартиры не любят перегородок. Поэтому ключ к успеху заключается в создании эффекта, который заставляет пространство казаться больше, чем оно есть на самом деле. Хорошая идея - объединить гостиную с кухонной зоной или использовать между ними невысокую перегородку, благодаря которой будет обеспечено оптимальное освещение каждого места. Вы также можете использовать некоторые полезные трюки. Одним из них является внедрение в интерьер больших зеркальных поверхностей и стеклянных элементов декора.

Например, зеркало можно успешно использовать на всей поверхности широкого гардероба, в прихожей и даже на двери. При выборе зеркал для небольшого интерьера избегайте тяжелых рам в стиле барокко. Горизонтальная зеркальная панель добавит глубину, а вертикальная удлинит комнату. Хорошим решением также являются гладкие глянцевые мебельные фасады, которые создают впечатление легкости.

Каждый сантиметр имеет значение

Поверхность стен небольших квартир должна максимально использоваться как по вертикали, так и по горизонтали. Хорошее решение - мебель на заказ, высота которой до потолка. Каждый, даже самый маленький уголок будет полезен для хранения предметов быта и одежды. Это также позволит вам поддерживать порядок, что особенно важно в кухне.

Экономия пространства также будет обеспечена установкой раздвижных дверей вместо стандартных. Владельцы высокой квартиры могут также устроить ближе к потолку второй этаж. Лучшее решение - поставить там спальню, отгородив ее элегантным занавесом. Под такой спальней можно организовать свободную зону для отдыха, рабочий уголок или дополнительное место для хранения. Это отличный способ добавить разнообразия и пространства в ваш интерьер. Вы также можете выбрать многофункциональную мебель: раскладные диваны или кровати, откидывающиеся к стене.

Меньше значит больше

Минимализм в маленьком интерьере является основой комфортной жизни. Давайте вместо функциональных жалюзи повесим легкие шторы, которые занимают гораздо меньше места. Торшеры можно заменить светодиодными светильниками, установленными в соответствующих точках на потолке. Давайте приведем в порядок все отдельно стоящие предметы. Излишние безделушки не рекомендуется, потому что они могут создать впечатление хаоса. Прежде всего, тщательно спланируйте пространство. Также стоит убрать все пороги и обеспечить равномерную текстуру полов по всей квартире. Это также визуально увеличивает пространство.

Небольшие квартиры могут быть удобными - все, что вам нужно, это интересная идея и использование нестандартных решений. Сосредоточьтесь на функциональном размещении мебели и максимальном использовании доступного пространства, стараясь при этом оставить как можно больше свободного места. Правильный выбор оттенков краски также играет большую роль. Стоит сделать ставку на светлые тона, которые оптически увеличат площадь. Обустройство собственного дома, даже самого маленького, определенно станет источником положительных эмоций. Самое главное, чтобы вы чувствовали себя хорошо в этом процессе.

Фото с сайта Pixabay.com

