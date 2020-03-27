«Людей, как тараканов»: Лукашенко не хочет повторить печальный опыт Москвы

18:02

Проблемы жилья в Белоруссии нет: организаций, желающих строить жилье в Минске, - пруд пруди. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашекно на встрече с руководством и рабочими завода "Белгипс".

"Для нас жилье в Минске уже не проблема. Скажу честно, нам и не нужно столько строить жилья в Минске, ибо мы повторим печальный опыт Москвы. Я боюсь этого: чтобы Минск не превратился в Москву, Нью-Йорк, Лондон - в эти огромные агломераты, где людей, как тараканов. Разве это жизнь?" - приводит слова Лукашенко агентство БЕЛТА.

Он напомнил, что к застройщикам в Белоруссии предъявляются определенные требования: в первую очередь земли выделяются организациям, у которых есть собственные ресурсы для строительства. Президент подчеркнул, что в республике не будут работать с теми, кто хочет прийти в Минск, построить жилье и набить карманы за счет людей. "Не только наших: сейчас и россияне скупают в Минске квадратные метры", - заметил Александр Лукашенко.