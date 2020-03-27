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«Людей, как тараканов»: Лукашенко не хочет повторить печальный опыт Москвы

18:02 27.03.2020
Фото: БЕЛТА

Проблемы жилья в Белоруссии нет: организаций, желающих строить жилье в Минске, - пруд пруди. Об  этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашекно на встрече с руководством и рабочими завода "Белгипс".

"Для нас жилье в Минске уже не проблема. Скажу честно, нам и не нужно столько строить жилья в Минске, ибо мы повторим печальный опыт Москвы. Я боюсь этого: чтобы Минск не превратился в Москву, Нью-Йорк, Лондон - в эти огромные агломераты, где людей, как тараканов. Разве это жизнь?" - приводит слова Лукашенко агентство БЕЛТА.

Он напомнил, что к застройщикам в Белоруссии предъявляются определенные требования: в первую очередь земли выделяются организациям, у которых есть собственные ресурсы для строительства. Президент подчеркнул, что в республике не будут работать с теми, кто хочет прийти в Минск, построить жилье и набить карманы за счет людей. "Не только наших: сейчас и россияне скупают в Минске квадратные метры", - заметил Александр Лукашенко.

Темы: Белоруссия, Недвижимость, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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28.03.2020, 03:34
Гость: Ray Bloom

Москва - полный отстой. Батька - молодец, правильно мыслит.
28.03.2020, 00:59
Гость: степан

ну вы и ..... людишки чем же вам лукашенко не угодил что кривляетесь как ...... !!!
27.03.2020, 23:20
Гость: таки-да

"процентном соотношении в Беларуси больше населения в столице, чем в РФ. П"-плотность населения ниже чем в москве в 2-3 раза а, если учесть блуждающих то , и более..
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