Строительство каркасного дома

17:40

Любой хозяин наверняка мечтает о том, чтобы всего за один сезон построить для себя теплое и относительно недорогое жилье

Чтобы такое желание сбылось стоит рассмотреть вариант постройки каркасного дома.

Фото с сайта postroi.ru

В процессе строительства жилья подобного типа будущему хозяину не придется пригонять на участок специальную технику, так как все материалы имеют относительно небольшой вес. Если при возведении каркасного дома использовать проверенную современную теплоизоляцию, то можно будет зимовать, не боясь замерзнуть даже при сильных морозах.

Все начинается с фундамента

Известно, что строительство надежного жилья всегда начинается с качественного фундамента. Что касается каркасных домов, то сегодня для их возведения чаще всего применяют свайный или мелкозаглубленный ленточный типы фундаментов.

При желании добиться серьезной экономии стоит рассмотреть первый вариант. Для такого типа основания под каркасный дом используют специальные типы свай – металлические трубы, конец которых имеет винтовую лопасть. Для того чтобы закрутить ее в землю требуется определенная техника, т.е. приспособления.

Такой тип фундамента еще не слишком популярен у наших соотечественников, но им начинает пользоваться все большее количество застройщиков.

Что касается мелкозаглубленного ленточного основания под будущее жилье, то здесь все выглядит гораздо привычнее. Речь, конечно же, одет о:

• земляных работах – удалении определенного слоя грунта и засыпке песчаной подушки;

• возведении опалубки для надземной части фундамента;

• создании армирующего пояса;

• работы по созданию слоя гидроизоляции.

Пол каркасного дома

Чтобы обвязка дома имела надежную защиту от влаги, фундамент облаживается слоем рубероида. Но сегодня много где используют гидроизол, а также применяют мастику.

Но в последнем случае получается не слишком экономно. Хотя при желании можно использовать определенные комбинации из названных материалов.

Сборочные работы начинают непосредственно с обвязки. Здесь часто применяют доску 15х5 см. Гораздо прочнее будет основание из квадратного бруса с размерами 15х15 см.

Все эти пиломатериалы укладываются по периметру. Для закрепления получаемых лаг используют соединение шпильками. Второй слой досок выкладывается так, чтобы стыки досок первого слоя были перекрыты. Таким образом достигается большая прочность.

При выборе пиломатериалов для этих работ стоит понимать, что использование бруса не всегда оправдано, так как его стоимость оказывается немного выше, чем у досок с указанными размерами. А если последние окажутся сдвоенными, то их несущая способность будет больше.

Для равномерного распределения нагрузки по всей длине лаги необходимо помнить, что длина шага уменьшается при увеличении длины самой лаги. Так строители минимизируют прогиб.

Выбор утеплителя и чернового пола

При строительстве каркасного жилья категорически не рекомендуется использовать пенопласт. Этот материал имеет пониженную температуру воспламенения. В результате этого вся деревянная конструкция становится очень опасной. Поэтому лучше применить плиту из каменной ваты.

На устройстве чернового пола может быть использована доска 10х2,5 см. уже на нее кладут фанеру, толщина которой зависит от пожелания будущего хозяина дома. Хотя есть вариант использования более толстой фанерной плиты с толщиной от 1,5 см. Иногда таким образом удается выиграть немного времени на монтаже чернового пола. Здесь важно оставлять небольшие зазоры (в пару сантиметров) между листами для компенсации при тепловом расширении.

Сборка каркаса дома

При строительстве по рассматриваемой технологии есть два варианта монтажа стен:

• сборка всех используемых элементов непосредственно на месте их крепления;

• сооружение части стены на земле с ее последующим вертикальным расположением.

По второму пути часто идут заказчики, которые приобретают готовые модули. В результате процесс сборки оказывается немного проще. Но затем для подъема такого каркасно-щитового элемента все равно требуется несколько человек. А то и специальный кран.

При вертикальной сборке в процессе строительства может принимать участие всего один человек. Хотя все это занимает больше времени, но некоторые элементы будут смонтированы точнее. Каркас собирают при помощи саморезов или гвоздей.

Выбор постоянных или временных укосов зависит от типа будущей обшивки. Если планируется использование сайдинга, вагонки или другого наборного материала, то применяют установку постоянного укоса. Для листового материала все это не требуется.

Фото с сайта ooo-postroika.ru

Перекрытия и стропильная система

В каркасном строительстве процесс возведения крыши и перекрытий зависит от количества этажей будущего дома и типа использования чердачного помещения. При этом для мансарды или жилого чердака потребуется такое же перекрытие, как и для чернового пола. Крепление балок осуществляется с помощью металлических уголков или методом врубки.

Но в последнем случае не стоит удалять больше чем половину балки. Работы по возведению чердака будут гораздо безопаснее и удобнее при использовании досок с теми же размерами, что и на полу – 10х2,5 см.

При каркасном строительстве, позиционируемом как относительно быстром, часто выбирает вариант двухскатной кровли. Но если соблюсти все нормы и правила строительства, то есть и другие, но гораздо дольше реализуемые конфигурации.

Чтобы с двухскатной крыши быстрее сходил снег, угол ее уклона должен лежать в пределах от 30 до 50 градусов. Но важно понимать, что с увеличением этого показателя возрастает ветровая нагрузка.

Стропильная система здесь часто подразумевает использование шестиметровых досок 20х5 см. Пара таких элементов устанавливается на краю каркаса. После этого ту же самую процедуру производят на другой стороне. Это нужно для выставления направлений остальных стропил.

Выбор шага между этими элементами зависит от типа выбранного утеплителя и чаще всего бывает равен 60 или 80 см. обрешетка выполняется так, чтобы на нее было легко монтировать будущий кровельный материал. Здесь стоит выбирать легкие варианты для уменьшения нагрузки на каркас.

