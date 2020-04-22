Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до 2021 года

14:21

На фоне пандемии коронавируса правительство разрешило не проводить поверку бытовых счетчиков до 1 января 2021 года, даже если сроки уже истекли, пишет РИА Новости со ссылкой на Росстандарт.

По словам представителей ведомства, ресурсоснабжающие и управляющие компании "обязаны принимать показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг".

Такие меры регулируются соответствующим постановлением правительства и направлены на минимизацию рисков распространения коронавируса, отмечает ведомство.

При этом Росстандарт и Росаккредитация предупреждают о мошенниках, действующих на рынке услуг поверки бытовых приборов учета. "Вся поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной поверке до конца 2020 года бытового прибора учета физическими лицами является ложной и не соответствует действительности", — подчеркивает Росстандарт.