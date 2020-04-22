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Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до 2021 года

14:21 22.04.2020
Фото с сайта modelist-konstruktor.com
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На фоне пандемии коронавируса правительство разрешило не проводить поверку бытовых счетчиков до 1 января 2021 года, даже если сроки уже истекли, пишет РИА Новости со ссылкой на Росстандарт.

По словам представителей ведомства, ресурсоснабжающие и управляющие компании "обязаны принимать показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг".

Такие меры регулируются соответствующим постановлением правительства и направлены на минимизацию рисков распространения коронавируса, отмечает ведомство.

При этом Росстандарт и Росаккредитация предупреждают о мошенниках, действующих на рынке услуг поверки бытовых приборов учета. "Вся поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной поверке до конца 2020 года бытового прибора учета физическими лицами является ложной и не соответствует действительности", — подчеркивает Росстандарт.

Темы: Жилищно-коммунальное хозяйство в России
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Комментарии читателей
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22.04.2020, 20:18
Гость: Аллё !

А замену этих долбаных счётчиков в случае истечения их срока службы не приостановили?
22.04.2020, 16:58
Гость: За время карантина

уже два раза приходили проверять газовую вентиляцию. Последний раз в маске.
22.04.2020, 16:02
Гость: сказали А не сказали Б

А что с техническим обслуживанием внутридомового газового оборудования?Ростовский горгаз прислал уведомление на проведение ТО газового оборудования в моей квартире.Я им позвонил,напомнил про коронавирус,а они меня записали на 14 мая,мол ожидайте звонка.
Правительство получается поверку счетчиков отменило,а ТО ВДГО нет.Разве это правильно?
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