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ВС пояснил, как взыскивать пени за просрочку квартплаты на фоне пандемии

19:22 3.05.2020
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Верховный суд РФ пояснил, как судам взыскивать задолженность по платежам ЖКХ в условиях моратория на начисление штрафов за их просрочку.

Постановлением правительства с 6 апреля 2020 до 1 января 2021 года приостановлено взыскание неустоек и штрафов в случае несвоевременной оплаты ЖКХ и взносов на капремонт. Мораторий касается как собственников квартир, так и владельцев домов, пишет РИА Новости.

Суд пояснил, что в случае, когда задолженность образовалась еще до объявления моратория, суды должны взыскивать только ее, не считая неустойку за период с апреля 2020 по январь 2021 года.
 

Темы: Жилищно-коммунальное хозяйство в России
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Комментарии читателей
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04.05.2020, 05:02
Гость: Штурман

Кто помнит сколько рублей была в советское время за 2-х комнатную квартиру? Сейчас за такую квартиру буржуи забирают около половины величины МРОТ хотя руководитель ФАС на всю страну признал что она завышена в два раза по сравнению с ее себестоимостью включая и необходимую прибыль для обслуживания ЖКХ. Несмотря на все "реформы" ЖКХ, особенно мусорную, которая по факту оказалась всероссийским жульничеством, граждане получают завышенные счета и наверху ни у кого нет дела об анализе расходов у всех кто связан с этой самой отсталой сферой. Наведите порядок и тогда требуйте реальную оплату согласно реальным расходам где оплата руководства управляющей компании,поставщика электроэнергии,газа,воды и службы ремонта будет на уровне экономиста районной администрации,то есть 20 т.р. а не выше 100 т.р. и даже выше.
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