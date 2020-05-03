ВС пояснил, как взыскивать пени за просрочку квартплаты на фоне пандемии

19:22

Верховный суд РФ пояснил, как судам взыскивать задолженность по платежам ЖКХ в условиях моратория на начисление штрафов за их просрочку.

Постановлением правительства с 6 апреля 2020 до 1 января 2021 года приостановлено взыскание неустоек и штрафов в случае несвоевременной оплаты ЖКХ и взносов на капремонт. Мораторий касается как собственников квартир, так и владельцев домов, пишет РИА Новости.

Суд пояснил, что в случае, когда задолженность образовалась еще до объявления моратория, суды должны взыскивать только ее, не считая неустойку за период с апреля 2020 по январь 2021 года.

