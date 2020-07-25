Газовые котлы: что к чему

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Газовый котел – это сложная система, в большинстве своем саморегулирующая, которая образует тепло путем сгорания газов.

Чаще всего его устанавливают в частных домовладениях и квартирах. Газовые котлы, особенно настенные, более востребованные среди подобного теплового оборудования: они занимают мало места, удобные для профилактических работ, у них простая схема использования, долговечны в эксплуатации.

Как выбрать газовый котел.

При приобретении газового настенного котла в небольшой частный дом необходимо обращать внимание на мощность агрегата. Несмотря на то, автоматика котла сама отрегулирует нужную ей мощность, агрегаты при большой стартовой мощности будут постоянно находиться в процессе тактования (включаться- выключаться), что отрицательно скажется на эксплуатационном сроке газового котла.

Принцип работы газового агрегата.

Газовый котел, в зависимости от модели, имеет дополнительное оборудование – вентилятор, электронную систему управления, систему защиты и диагностики, предохранительные клапана, расширительный бак и насос. Данные котлы работаю в самостоятельном режиме, контролируют все свои внутренние процессы и отключаются в случае аварии или отсутствии газа. Газовый котел, вне зависимости от модели, имеют:

теплообменники;

систему управления и контроля;

газовую горелку.

Разновидности и особенности настенных газовых котлов.

Газовые котлы бывают: только для отопления, одноконтурная модель, в которой рабочей жидкостью выступает раствор этиленгликоля или вода; для отопления и нагрева воды для бытового использования, двухконтурный агрегат, присоединенный к двум линиям, одна из которых – отопление, другая - вода. Котлы данного типа могут быть с закрытой или открытой топкой. Для котлов с открытой топкой требуется отдельное помещение и дымоход. Для агрегатов с закрытой топкой необходима хорошая вентиляция.

Настенные газовые котлы – преимущества и недостатки.

Недостатки. Данные газовые агрегаты имеют ограничение по мощности, что не позволяет использовать их в больших помещениях (промышленные предприятия, детские учреждения, больницы и прочая). Имеют сложный и дорогой монтаж. При открытой топке, в некоторых моделях, необходимость обустройства отдельного помещения и дымохода.

Достоинства. Широкий модельный и ценовой ряд. Небольшие размеры газового котла позволяют вписать его в любой интерьер и при маленьких площадях помещения. Имеют отличную тепловую эффективность, удобны в уходе и эксплуатации. Работа газовых котлов не требует постоянного контроля.