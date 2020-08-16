Как выбирать межкомнатные двери

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Межкомнатные двери подбираются в самом конце ремонта, когда полностью готов интерьер помещения

Чтобы дверь гармонично вписалась в вашу квартиру и была удобной и функциональной долгие годы, необходимо учитывать не только размеры дверных проемов и привлекательный внешний вид изделия, но и многие другие факторы. Ассортимент межкомнатных дверей богат и разнообразен dveri-leko.ru

Материал дверей

От материала, из которого сделана дверь зависит то, как она будет переносить влажность в вашей квартире, температурные колебания, деформации и нагрузки, а также ее внешний вид. Чаще всего используется деревянный массив или деревосодержащие материалы.

Самыми долговечными и прочными являются массивы дуба, бука, ясеня. При эксплуатации натуральное дерево очень чувствительно к изменениям микроклимата. Поэтому оптимальным вариантом будет использование переклеенного массива, состоящего из нескольких слоев просушенной древесины.

Листельная древесина состоит из реек более дешёвых пород дерева – сосны или тополя. Полученные полотна покрываются шпоном, искусственным или натуральным. Визуально такие двери не отличаются от сделанных их природной древесины. Наборная древесина устойчива к влажности и перепадам температуры, выглядит благородно и удобна в эксплуатации.

Плиты МДФ изготавливаются из отходов деревообработки. Они перемалываются и обрабатываются паром под высоким давлением. Из полученного материала склеиваются монтажные полотна. Плиты имеют высокое качество и прекрасные эксплуатационные характеристики.

Полотна из ДСП имеют уменьшенный вес, стабильные геометрические параметры и прекрасную шумо- и звукоизоляцию.

Материал покрытия дверей

• Ламинат. Создан из целлюлозных волокон, пропитанных синтетическими смолами. Прочен, стоек к механическим повреждениям, не требует особого ухода, недорог;

• Шпон. Бывает искусственным и натуральным. Тонкий слой древесины, или его имитация. Прекрасный внешний вид и долговечность при правильном уходе;

• Пленка ПВХ. Новое декоративное покрытие. Устойчивость к влажности и температурам, нагрузкам. Простота в уходе. Высокое качество и элегантный дизайн.

Предназначение дверей

При выборе дверей учитывайте их функциональное назначение. Двери в ванную комнату и санузел находятся в условиях повышенной влажности. Двери в спальные помещения должны обладать повышенной звукоизоляцией. Двери в детских должны обеспечивать безопасность играющих малышей. А двери в гостинную непременно должны быть красивыми, стильными и эстетичными.