В России досрочно установили годовой рекорд по объему выданной ипотеки

© KM.RU

С января 2020 года в старне объем выданной ипотеки достиг 3,25 триллиона рублей. Данный показатель стал навыисшим для ипотечного рынка России. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что объем выдачи жилищных кредитов в октябре (550 миллиардов рублей) обновил рекорд за месяц. Прошлые верхние рубежи максимумы были обновлены в июле (362 миллиарда рублей), августе (393 миллиарда рублей) и сентябре (504 миллиарда рублей). За этот период средневзвешенная ставка по кредитам, выданным за месяц, находилась на уровне около 7,3%.

Согласно оценке «Дом.РФ», за текущий год банки могут выдать 1,5 миллиона кредитов на сумму около 3,7 миллиона рублей.

По информации Банка России, средняя стоимость ипотеки в РФ сократилась в мае, когда стартовала льготная программа кредитов под 6,5% на квартиры в новостройках. Ставка снизилась с 8,3% в апреле до 7,4% в мае. Ставка по кредитам на новостройки за последние четыре месяца составляет порядка 5,9%. При этом на вторичном рынке ставки выше — около 8,1%.

Как отмечают аналитики «Дом.РФ», доля вторичного рынка в выдачах ипотеки держится на уровне 70%. В октябре было выдано 155 тысяч кредитов против 143 тысяч в сентябре. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Выбор читателей
«Остановите подсчет»: выборы президента США продолжатся в суде
Определился победитель президентских выборов в США
После победы Джо Байдена Россию ждут непростые времена
Владислав Шурыгин: «Мы наблюдаем "эндшпиль“ великолепной шахматной партии, сыгранной Россией, Азербайджаном и Турцией»

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 11.11.2020, 13:55
    Гость: Родом из СССР

    На развитие производства денег нет, только мечты об инвестициях.
    А вот для закабаления населения этих денег ну просто девать некуда?

  4. 11.11.2020, 11:35
    Гость: Россия-чемпион!

    "В России досрочно установили годовой рекорд по объему выданной ипотеки"
    Какой пафос с обтекающей гордостью,словно Россия выиграла Чемпионат мира...по ипотекам

Все комментарии (5)
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
Власти Украины будут отселять россиян в резервации на время боевых действий
Дочь Назарбаева оказалась владелицей дома Шерлока Холмса на Бейкер-стрит
© KM.RU, Алексей Белкин
Госдума приняла законопроект о повышении налога для богатых до 15%
Девушка-блогер, олень и соболенок стали талисманами Универсиады-2023
© KM.RU
Молодым семьям предложили списывать ипотеку при рождении третьего ребенка
Россия выделила на помощь Сирии более 1 млрд долларов
© KM.RU, Михаил Жбанков
Михаил Мурашко призвал провести Новый год с семьей
Режиссер Никита Михалков заявил в полицию на экологов
Режиссер Никита Михалков заявил в полицию на экологов
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации