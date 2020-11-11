"В России досрочно установили годовой рекорд по объему выданной ипотеки"

10:59 11.11.2020

С января 2020 года в старне объем выданной ипотеки достиг 3,25 триллиона рублей. Данный показатель стал навыисшим для ипотечного рынка России. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что объем выдачи жилищных кредитов в октябре (550 миллиардов рублей) обновил рекорд за месяц. Прошлые верхние рубежи максимумы были обновлены в июле (362 миллиарда рублей), августе (393 миллиарда рублей) и сентябре (504 миллиарда рублей). За этот период средневзвешенная ставка по кредитам, выданным за месяц, находилась на уровне около 7,3%.

Согласно оценке «Дом.РФ», за текущий год банки могут выдать 1,5 миллиона кредитов на сумму около 3,7 миллиона рублей.

По информации Банка России, средняя стоимость ипотеки в РФ сократилась в мае, когда стартовала льготная программа кредитов под 6,5% на квартиры в новостройках. Ставка снизилась с 8,3% в апреле до 7,4% в мае. Ставка по кредитам на новостройки за последние четыре месяца составляет порядка 5,9%. При этом на вторичном рынке ставки выше — около 8,1%.

Как отмечают аналитики «Дом.РФ», доля вторичного рынка в выдачах ипотеки держится на уровне 70%. В октябре было выдано 155 тысяч кредитов против 143 тысяч в сентябре.