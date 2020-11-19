Минстрой предложил запретить строительство апартаментов

Министерство строительства планирует законодательно утвердить жилой статус уже построенных апартаментов и запретить их строительство в дальнейшем, сообщил заместитель главы ведомства Никита Стасишин.

«Пока наша позиция, что, наверное, это нецелесообразно в будущем строить все, что не подходит под жилое. Поэтому под амнистию должно попасть то, что уже построено, оно должно быть учтено в объеме ввода жилья, но с какого-то момента мы должны честно друг другу ответить, что все — эта лавочка закрывается, с сегодняшнего дня мы строим только жилье»,— приводит слова Стасишина «Коммерсант».  

Он считает, что в законодательство нужно ввести понятие многофункциональных зданий с жилыми помещениями, на которые будет распространяться регуляторика жилищного законодательства. «Там должны быть управляющие компании, должна быть плата за капремонт, в них должна быть регистрация»,— уточнил замминистра.

Статс-секретарь — замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий - отметил, что при переводе апартаментов в жилые помещения нужно обратить внимание на расположение земельных участков с такими зданиями. Он напомнил, что после реформы в Земельном кодексе появилась глава, согласно которой теперь в зонах с особыми условиями использования территорий есть ограничения по строительству жилья.

Принять законопроект Минстрой планировал еще в 2016 году. Тогда предлагалось приравнять апартаменты к жилым помещениям в многоквартирных домах. В сентябре этого года вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что апартаменты могут признать жильем до конца 2020 года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.11.2020, 09:58
    Гость: Европеец

    Интересно, что тут подразумевается под понятием «апартаменты». Если это помещения канцелярского типа, используемые для жилья, не имея статуса жилых помещений - тогда кое-что яснее.
    Но ведь это так просто - сделать эти помещения полностью оборудованными и сразу легализировать этот статус.
    Обычнейшая вещь.
    Причём тут государство ?

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