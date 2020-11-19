Минстрой предложил запретить строительство апартаментов
Министерство строительства планирует законодательно утвердить жилой статус уже построенных апартаментов и запретить их строительство в дальнейшем, сообщил заместитель главы ведомства Никита Стасишин.
«Пока наша позиция, что, наверное, это нецелесообразно в будущем строить все, что не подходит под жилое. Поэтому под амнистию должно попасть то, что уже построено, оно должно быть учтено в объеме ввода жилья, но с какого-то момента мы должны честно друг другу ответить, что все — эта лавочка закрывается, с сегодняшнего дня мы строим только жилье»,— приводит слова Стасишина «Коммерсант».
Он считает, что в законодательство нужно ввести понятие многофункциональных зданий с жилыми помещениями, на которые будет распространяться регуляторика жилищного законодательства. «Там должны быть управляющие компании, должна быть плата за капремонт, в них должна быть регистрация»,— уточнил замминистра.
Статс-секретарь — замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий - отметил, что при переводе апартаментов в жилые помещения нужно обратить внимание на расположение земельных участков с такими зданиями. Он напомнил, что после реформы в Земельном кодексе появилась глава, согласно которой теперь в зонах с особыми условиями использования территорий есть ограничения по строительству жилья.
Принять законопроект Минстрой планировал еще в 2016 году. Тогда предлагалось приравнять апартаменты к жилым помещениям в многоквартирных домах. В сентябре этого года вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что апартаменты могут признать жильем до конца 2020 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Интересно, что тут подразумевается под понятием «апартаменты». Если это помещения канцелярского типа, используемые для жилья, не имея статуса жилых помещений - тогда кое-что яснее.
Но ведь это так просто - сделать эти помещения полностью оборудованными и сразу легализировать этот статус.
Обычнейшая вещь.
Причём тут государство ?
Режим! Остановись.
а у кого-то жемчуг мелкий