Мутко запустит программу льготной ипотеки на частные дома для молодежи

В России планируется запустить программу льготной ипотеки на частные дома для молодежи. Об этом изданию РБК рассказал гендиректор госкомпании "Дом.РФ" Виталий Мутко.

На пилотную программу будет выделено 300 млн рублей из прибыли компании, а ипотечные кредиты будет выдавать банк "Дом.РФ". Кредитная ставка по программе будет такой же, как по правительственной с господдержкой на покупку квартир в новостройках - 6,5%.

Лимиты так же будут аналогичными: 12 миллионов в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти и до 6 миллионов рублей в других регионах. При этом можно взять кредит на срок не более 20 лет, а первоначальный взнос должен быть не ниже 20 процентов.

Запуск пилотной программы запланирован на декабрь текущего года и продлится до 1 июля 2021 года.

Отмечается, что программа предназначена для граждан не старше 35 лет, у которых на иждивении есть дети не старше 19 лет. Она будет распространяться только на покупку домов от застройщиков. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.11.2020, 12:31
    Гость: Виктор

    Сейчас масса россиян, имеющих собственные квартиры в городах, строят себе еще и добротные загородные дома выходного дня. Вокруг больших и малых наших городов, как грибы после дождя, растут и растут новые русские сёла. В 2020 году на 50% увеличилось количество ипотечных кредитов в сравнению с 2019 годом. Жителям Евросоюза, где 65% людей живут на арендованной площади, не имея своих ни кола, ни двора, остаётся только завидовать гражданам России!

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