Мутко запустит программу льготной ипотеки на частные дома для молодежи

09:20 26.11.2020

В России планируется запустить программу льготной ипотеки на частные дома для молодежи. Об этом изданию РБК рассказал гендиректор госкомпании "Дом.РФ" Виталий Мутко.

На пилотную программу будет выделено 300 млн рублей из прибыли компании, а ипотечные кредиты будет выдавать банк "Дом.РФ". Кредитная ставка по программе будет такой же, как по правительственной с господдержкой на покупку квартир в новостройках - 6,5%.

Лимиты так же будут аналогичными: 12 миллионов в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти и до 6 миллионов рублей в других регионах. При этом можно взять кредит на срок не более 20 лет, а первоначальный взнос должен быть не ниже 20 процентов.

Запуск пилотной программы запланирован на декабрь текущего года и продлится до 1 июля 2021 года.

Отмечается, что программа предназначена для граждан не старше 35 лет, у которых на иждивении есть дети не старше 19 лет. Она будет распространяться только на покупку домов от застройщиков.